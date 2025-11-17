Водещи икономисти и финансисти очертават бъдещето на банковия сектор на "Еврозоната: Уравнения и решения 2025"

В навечерието на ключовата за страната стъпка – присъединяването на България към еврозоната – националната телевизия Bulgaria ON AIR и бизнес телевизията Bloomberg TV Bulgaria организират конференция, която дава заявка да бъде сред най-значимите за годината – „Еврозоната: Уравнения и решения 2025“.

В рамките на три панела едни от най-високопоставените ръководители на финансовите, регулаторните и икономическите институции у нас, както и експерти от сферата на застраховането, пенсионното осигуряване, fintech индустрията и академичните среди, ще направят прогноза за бъдещето на банковия сектор и европейската икономика.

Конференцията ще се проведе на 25 ноември 2025 г. (вторник) от 11:00 ч. в хотел Hilton Sofia, зала „Мусала“, и е отворена за всички, които желаят да се включат. Достъпът е безплатен след предварителна регистрация в платформата Investor Media PRO, а местата са ограничени.

Сред участниците в експертната дискусия ще бъдат доц. Петър Чобанов - подуправител на БНБ, ръководител на управление " Банково" и член на УС на БНБ, финансистът Калин Христов, както и изпълнителни директори и представители на висшия мениджмънт на водещи банки, застрахователни и пенсионни дружества у нас.

Първият панел ще се фокусира върху паричните и бюджетни политики и отражението им върху банковия бизнес, вторият ще разгледа платежния и инвестиционния пазар, а за първи път конференцията ще включва и трети панел, посветен на застраховането и пенсионното осигуряване.

Кои са двигателите на икономическия растеж в новата финансова реалност, как присъединяването към еврозоната ще промени курса на България и как изкуственият интелект трансформира платежните системи и инвестиционните модели – това са само част от темите, които ще бъдат поставени във фокуса на дискусиите.

Модератор на трите панела ще бъде журналистът Петър Илиев от Money.bg.

Пълната програма на конференцията „Еврозоната: Уравнения и решения 2025“ може да бъде разгледана в Investor Media PRO.

