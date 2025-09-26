На борда на флотилията на Грета Тунберг: Зашеметяващи гранати и атаки с музика на АББА

На борда на яхтата "Карма" Анализа Корадо беше на нощна вахта. През предходните две вечери италианската депутатка и седемте й съратници, плаващи към Газа, бяха видели странни светлини в небето.

Дроновете преди това бяха кръжали над главите им, но когато "Карма" преминаваше покрай Крит в флотилия от 50 кораба, пътуващи да доставят помощи на палестинската територия, Аба се включи в комуникационните им радиостанции. "Виждахме светлините им в тъмнината и не можехме да разберем откъде идват", разказа 52-годишната Корадо за The Times от борда на кораба.

"Радиото с къс обхват, което корабите използват, за да поддържат връзка, изведнъж започна да пуска АББА на максимална сила. Помислихме, че е шега, но после разбрахме, че е заплаха, когато дроновете започнаха да се спускат."

Малко след това тя чула експлозии. Активистите, сред които и 22-годишната активистка за климата Грета Тунберг, бяха атакувани от дронове във вторник вечерта в инцидент, за който те обвиняват пряко Израел. До четвъртък се очакваше към флотилията да се присъединят военни кораби от италианския и испанския флот, за да осигурят безопасното й преминаване.

Активистите изчислиха, че във вторник над корабите са прелетели около 16 дрона.

"Хората на другите кораби съобщаваха в чата ни, че дроновете разпръскват вещество, което дразни кожата, а след това започнаха да хвърлят зашеметяващи гранати в нещо, което изглеждаше като прецизен, хирургически удар", каза Корадо, която е депутат от център-лявата опозиционна Демократична партия на Италия. "Възстановявахме се от нападението, когато радиото отново беше хакнато и пусна песента на Боб Марли Everything’s Gonna Be Alright", каза тя. "Това е повече от психологическа война, това е просто садизъм.“ Инцидентът се случи, след като корабите бяха повредени по време на междинно кацане в Тунис.

Израел твърди, че флотилията има връзки с "Хамас" и ще предприеме "необходимите мерки", ако корабите нарушат морската блокада на Газа, докато се опитват да доставят директно храната, съхранявана в трюмовете им.

На "Моргана", 13-метрова яхта, плаваща в близост до "Карма", осем пътници се сгушиха заедно, облечени в спасителни жилетки и с тапи за уши, докато корабът им беше ударен от две зашеметяващи гранати, едната от които унищожи главната платна, когато експлодира.

"На борда настъпи напрежение, когато разбрахме какво се случва. Това е неприемливо – не може да се прави такова нещо в международни води“, каза Бенедета Скудери, член на Европейския парламент от италианската опозиционна партия AVS, която разговаря с The Times по WhatsApp, използвайки сателитната връзка на яхтата. „Надявам се дроновете да не се върнат и нещата да не се влошат, когато се приближим към Газа", добави тя.

Франек Стерчевски, полски депутат, каза, че корабът му, "Зефиро", е бил ударен от зашеметяваща граната, хвърлена от дрон, което го е принудило да се прехвърли на "Сириус“, най-големият кораб във флотилията, който превозва повече от 30 души.

"Само човек без въображение би могъл да каже, че не се страхува след нощ, в която дрон с зашеметяваща граната експлодира над главите ни и унищожи платното“, каза той. „Нашият кораб сега ще трябва да се върне в пристанището, но целият екипаж продължава“, каза той.

Тя каза, че не е било лесно да каже на 20-годишния си син и 17-годишната си дъщеря, че заминава за Газа. "Но те се гордеят с мен, което е голяма подкрепа", каза тя.

Депутатката каза, че е окуражена и от хилядите хора, които се събраха по улиците на Италия в понеделник, за да подкрепят флотилията и да поискат край на глада в Газа, докато Израел продължава да бомбардира територията и да пречи на влизането на достатъчно хранителни помощи.

Корадо каза, че според нея протестът е помогнал да се принуди италианското правителство да изпрати във сряда военен кораб, за да помогне на флотилията.

Джорджия Мелони, италианският министър-председател, критикува активистите в сряда, твърдейки, че опозиционните депутати на корабите са по-скоро решени да дразнят италианското правителство заради произраелската му позиция, отколкото да помагат на жителите на Газа.

Корадо отвърна, че не се крие от ударите на дроновете, за да дразни Мелони. „Става въпрос за опит да се отвори коридор за помощ за хората, страдащи от глад“, каза тя.