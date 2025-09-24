Атакуваха лодката на Грета Тунберг с експлозиви, газ и ABBA ВИДЕО

Италия изпрати военноморска фрегата в помощ на флотилия от пропалестински активисти, включително Грета Тунберг, шведската активистка, след като плавателните съдове бяха атакувани през нощта от дронове.

Групата от над 50 плавателни съда, опитващи се да доставят помощи в Газа, беше атакувана във води близо до Крит от дронове, които хвърляха експлозиви, повреждайки част от лодките. По тях са хвърляни и гранати, съдържащи дразнещ газ.

Флотилията „Глобален Сумуд“ обвини Израел за атаките и заяви, че дроновете са причинили 13 експлозии, като са били насочени към платната на поне 11 от плавателните съдове, въпреки че никой не е пострадал.

🚨 BREAKING: The Global Sumud Flotilla has been Hit Again Crew members are reporting several explosions so far, but they won't turn back! Two boats had chemicals dropped on them by a drone, and two others saw explosions above them in the sky. Thankfully, everyone is safe. pic.twitter.com/s7sDM8e6Qr — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) September 23, 2025

Италиански депутат на борда на един от плавателните съдове също заяви, че корабните радиостанции са били заглушени и внезапно са започнали да пускат песни на ABBA с пълна сила.

Това е третата очевидна атака срещу плавателните съдове, които отплаваха от Испания по-рано този месец и възнамеряват да доставят храна и провизии в разкъсваната от война ивица Газа.

Гуидо Кросето, италианският министър на отбраната, заяви, че отклонява италианската фрегата „Фасан“ от учение на НАТО в Средиземно море, за да подпомогне флотилията, поради наличието на италиански граждани, плаващи с нея, и изрази „пълното си осъждане“ на атаките.

„В демокрациите протестите трябва да бъдат защитени, когато спазват международните правила и не са насилствени“, каза той.

Тунберг нарече ударите „тактика за сплашване“ и призова поддръжниците на флотилията да останат фокусирани върху тежкото положение на палестинците в Газа, а не върху активистите, плаващи в Средиземно море. Тя каза, че щетите по флотилията се оценяват.

„Бяхме наясно с рисковете от този вид атаки и това не е нещо, което ще ни спре“, каза Тунберг в предаване на живо в сряда. „Най-важното не е, че бяхме ударени от дронове. Дроновете са нещо, което палестинците преживяват 24/7."

Крозето каза, че отговорните за нападението все още не са идентифицирани, но той категорично добави, че военният аташе в израелското посолство в Рим е бил информиран за пристигането на „Фасан“.

Лодки от флотилията „Глобален Сумуд“ акостираха в тунизийското пристанище Бизерта, като от мачтите им се вееха палестински знамена.

Повече от 50 лодки се опитват да доставят помощ, но Израел ги обвини в насилие.

Ели Шлайн, лидер на лявоцентристката опозиционна Демократическа партия, не се съмняваше, заявявайки:

„Снощи лодки с италиански граждани на борда бяха нападнати в международни води. Това е умишлена атака срещу нашата страна от израелското правителство.“

Депутати от партията на Шлайн, както и от италианските опозиционни партии „Пет звезди“ и AVS, са сред хората на борда на корабите на флотилията „Глобален Сумуд“.

Видеоклипове, публикувани онлайн, показват проблясъци от експлозии и поне един член на екипажа, който се е скрил, докато се е чувал бръмчащият звук на дронове.

Мигел Дуарте, говорител на борда на водещия кораб, каза, че „експлозиите не са били просто светкавични гранати... Имаше проблясъци, които можехме да видим много добре. Имаше взривове, много силни, но определено имаше щети по мачтите и платната на някои платноходки.“

Друг активист каза, че е видял до 16 дрона, добавяйки, че комуникациите са били заглушени.

Still over 600 miles from Palestine well inside International Waters, Israel is detonating explosives over Greta Thunberg's Flotilla to try intimidate them to turn around It's a War Crime to threaten civilian vessels in International Waters Will anyone do anything to stop them? pic.twitter.com/K5AIqTquqy — BladeoftheSun (@BladeoftheS) September 23, 2025

Бенедета Скудери, евродепутат от партията AVS, каза пред италианския всекидневник La Repubblica, че радиостанциите на кораба са започнали да пускат песни на ABBA с максимална сила на звука. Тя добави, че някои гранати, пуснати от дронове, съдържат дразнещ газ.

Флотилията преди това е акостирала в Тунис, където активисти обвиниха Израел, че е бомбардирал една от лодките им с дрон. Тунизийските власти вместо това заявиха, че запалена цигара е била причината за пожар, започнат на борда, въпреки че кадри показват голям огнен обект, който се вмъква в лодката, преди да експлодира.

Израел е попречил на морски активисти да достигнат до Газа два пъти тази година. През юли израелски войници се качиха на лодки и задържаха активисти, включително Тунберг, преди да им позволят да се върнат със самолет в страните си.

Израел твърди, че активистите от флотилията са съучастници на Хамас. В сряда Тел Авив обяви, че е казал на активистите, че ще приеме помощта от тях и ще я достави в Газа.

„Съжаляваме да чуем отговора от представителя на флотилията на Хамас, че флотилията настоява за насилствени действия и отказва нашето предложение да прехвърли по координиран и мирен начин всяка помощ, която може да се намира на борда“, се казва в изявление на израелското външно министерство. "Ако флотилията продължи да отхвърля мирното предложение на Израел, Израел ще предприеме необходимите мерки, за да предотврати навлизането ѝ в бойната зона и да спре всяко нарушение на законната морска блокада."