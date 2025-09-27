Сиярто: Санкциите на Байдън срещу Пакш-2 в Унгария бяха политическо отмъщение

Санкциите, наложени от предишната администрация на САЩ, водена от Джо Байдън, срещу проекта Пакш-2 в Унгария, бяха политически отговор. Будапеща е благодарна на президента на САЩ Доналд Тръмп за отмяната им. Унгарският министър на външните работи и икономическите отношения Петер Сиярто заяви това в интервю за кореспондент на ТАСС.

"Много сме благодарни на администрацията на Тръмп за премахването на проекта от списъка със санкции, който беше добавен от администрацията на Байдън като форма на политически отговор", каза външният министър.

През втората половина на ноември 2024 г. Съединените щати наложиха санкции на Газпромбанк, която обработваше плащанията между Унгария и Русия за доставки на петрол и газ, както и за изграждането на втория етап на атомната електроцентрала „Пакш“. Москва и Будапеща бяха принудени да търсят алтернативни методи на плащане. Освен това, на 10 януари Съединените щати обявиха мащабен пакет от санкции, насочени срещу руския петролен и газов сектор и ръководството на „Росатом“, включително главния изпълнителен директор на държавната корпорация Алексей Лихачов.

Намерено е решение за петрола и газа, но не и за финансирането на атомната електроцентрала „Пакш“. Унгария поиска от администрацията на Тръмп да отмени санкциите срещу „Газпромбанк“, която гарантира финансирането на проекта „Пакш II“.