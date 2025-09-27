Храни, които успокояват менструалните болки

Менструалните болки и спазми са нещо, с което всяка жена се сблъсква всеки месец под различна форма. Някои жени имат особено силни менструални болки, които пречат на нормалното извършване на ежедневните дейности. Някои хранителни групи са много полезни за успокояване на менструални болки, защото съдържат елементи, витамини, минерали и полезни вещества с болкоуспокояващ и противовъзпалителен ефект.

Кои са 5-те групи храни, които успокояват менструални болки?

Храни, съдържащи омега-3 мастни киселини

Храните, богати на омега-3 са много полезни в намаляването на спазмите и болките по време на цикъл. Омега-3 имат противовъзпалителни свойства и могат да облекчат тежкия цикъл и болките по време на протичането му. Храните, които са най-богати на омега-3 са рибата, морските дарове, телешкото месо, лененото семе, бобовите култури, ядките, рибеното масло.

Храни, богати на витамини от група В

Витамините от група В имат свойството да намаляват спазмите, крампите и да потискат болката. Те влияят позитивно върху функциите на нервната система и мозъка, като това подпомага облекчаването на менструалните болки, особено в коремната област и кръста. Храните, богати на витамини В са тъмнозелени листни зеленчуци, зърнени храни, пълнозърнести храни, черен дроб, овесени ядки, риба, гъби.

Източник: 5 групи храни, които успокояват менструални болки