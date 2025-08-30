Сиярто: Унгария няма да подкрепи военната операция на ЕС в Украйна

Унгария няма да подкрепи предложената военна операция на Европейския съюз (ЕС) в Украйна, нито което и да е друго решение, което би могло да попречи на мирното разрешаване на конфликта, заяви днес унгарският външен министър Петер Сиярто преди неформална среща на дипломати от ЕС в Копенхаген.

Сиярто написа във Фейсбук, че очаква огромен натиск на срещата:

„Мисля, че днес ще се опитат да пречупят нашата съпротива и нашата позиция в подкрепа на мира.“

Той добави, че очаква участниците в срещата да се опитат да наложат „нови финансови вноски и доставки на оръжие на Украйна“.

„Те ще се опитат да ускорят пътя на Украйна към ЕС. Искат да вземат решение за военна операция на ЕС, но ние няма да подкрепим никакъв ход, който противоречи на интересите на Унгария или подкопава мирния процес“, подчерта Сиярто.