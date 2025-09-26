Появиха се нови кадри на момчето, което почти не уби Доналд Тръмп ВИДЕО

Появиха се смразяващи видеоклипове на мъжа, опитал да убие Доналд Тръмп - Томас Крукс. В тях той стреля на сухо с пистолет, докато е в тактическа стойка в дома си.

Кратките, но дразнещи клипове без дата, са били публикувани онлайн от 20-годишния Крукс, но по-късно са били "извадени" от интернет, след като той стреля и почти уби Тръмп, според откъси, получени от Кандис Оуенс и публикувани в нейния подкаст в сряда.

Vídeo incriminatório emerge do assassino de Trump

Thomas Matthew Crooks, 20, filma-se disparando uma arma em seu quarto. pic.twitter.com/44IwKxD3wK — caio temer (@canalCCore2) September 26, 2025

Видео от мобилен телефон показва как Крукс взима пистолет, поставен върху юрган на спретнато му оправено легло. След това той се заснема как вдига пистолета, който е размазан от издателите, и заема тактическа стойка, докато стреля на сухо по предполагаемо въображаема цел извън камерата.

Бившият директор на ФБР Крис Рей заяви пред Конгреса, че Крукс не е бил на радара на федералните правоохранителни организации преди опита за убийство на Бътлър.

Крукс е търсил информация за Итън Кръмбли, стрелецът от гимназията в Оксфорд, който уби четирима ученици и рани седем на 30 ноември 2021 г. Той е разследвал и други събития с масови жертви и според съобщенията е търсил как да се правят експлозиви, каза американски служител пред CNN миналата година.

Крукс е направил последното си търсене в Google точно преди да бъде смъртоносно прострелян в главата - търсейки порнография на криптирания си телефон Samsung, според ФБР.

Предишни репортажи за историята на търсенията на стрелеца съвпадат с интернет историята, публикувана от Оуенс в нейния доклад във вторник, който според нея включва търсения за "Най-смъртоносната масова стрелба в света", "Полицейска камера в нощен клуб Pulse", "Бомба с тор" и "Как да си направим коктейл Молотов".

Предполагаемата интернет история съдържа и коментари с насилие във видеоклипове в YouTube - включително едно изявление от 2019 г., в което Крукс се застъпва за отрязване на главата на „мразещи Тръмп демократи“, според доклада.