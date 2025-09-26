IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сиярто: България няма да постави Унгария в трудно положение

По думите му страната ни няма да спре транзита на руски газ

26.09.2025 | 15:52 ч.
България ще остане надежден партньор на Унгария по въпроса за транзита на руски газ, въпреки изявленията за евентуално спиране на доставките през 2026 г. Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран в X от правителствения говорител Золтан Ковач.

Сиярто съобщи, че е получил уверения от българска страна:

''София няма да постави Будапеща в "трудно положение“.

Той обясни, че изказванията на българския премиер Росен Желязков относно спирането на транзита на руски газ, са направени в контекста на плана на ЕС REPowerEU за постепенно изоставяне на руски енергийни източници.

Според него този план все още е само предложение и не е одобрен официално, а дискусиите все още продължават. Министърът припомня също, че предишните опити на България да въведе специални тарифи за транзита на руски газ са били блокирани.

"Настоящото българско правителство потвърди, че Унгария може да разчита на България като надежден партньор“, обобщава Сиярто.

