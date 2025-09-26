След критиката на Борисов, министри на терен в Брезник

Ден след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува властта и министрите, че не са на терен, за да работят по справяне с тежката водна криза, днес вицепремиерът Атанас Зафиров и регионалния министър Иван Иванов вече са на терен в Брезник.

Зафиров и Иванов ще проведат среща с кмета на града, чиито жители страдат от водна криза месеци наред.

Заради открит манган, арсен и Ешерихия коли във водата по чешмите на хората е забранено използването на водата не само за пиене и готвене, но и за миене и къпане.

Жителите на Брезник споделят, че положението става все по-нетърпимо, ето защо и няколко пъти излизаха на протест.

"Тук сме да се запознаем на място с проблемите в една от критичните точки в страната и да видим каква може да бъде своевременната реакция на държавата, какво да се направи, за да се помогне на хората реално, а не на думи", каза вицепремиерът Атанас Зафиров.

По думите му голяма част от проблемите, които сега се виждат, са натрупани през годините. "Липсвала е политическа воля за тяхното решение. Сега държавата е в готовност да реши тези трупани проблеми. Не е време да се търсят вини, не е време да се търсят отговорности, време е за решения”, добави вицепремиера.

Регионалният министър Иван Иванов добави, че към момента се инвестират над 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в община Брезник, като проблемът основно е ситуиран в града. “В населените места около Брезник този проблем не съществува”, добави Иванов.

