IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Ким Чен Ун: Развитието на ядрената програма е основен приоритет за Северна Корея

Трябва постоянно да усъвършенстваме и обновяваме ядрения „щит и меч“, заяви лидерът на КНДР

27.09.2025 | 11:42 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун разпореди всички ресурси на Северна Корея да бъдат използвани в подкрепа на ядрената програма на страната, за да бъдат защитени националния суверенитет и сигурност, съобщи севернокорейската новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Ким се срещна със служители и учени от институтите за разработки на ядрени оръжия в Северна Корея в петък, след което заяви, че по-нататъшното развитие на ядрената отбранителна позиция на страната му е „основен приоритет”.

„Другарят Ким Чен Ун заяви, че трябва постоянно да усъвършенстваме и обновяваме ядрения „щит и меч“, които могат надеждно да гарантират националния суверенитет, сигурността и интересите, както и правото на развитие”, предаде КЦТА.

Северна Корея от десетилетия развива програма за ядрено въоръжаване, в това число тайна операция за обогатяване на уран, която позволява производството на от 15 до 20 ядрени оръжия годишно, заяви в четвъртък президентът на Южна Корея И Дже Мьон.

Свързани статии

Според южнокорейския държавен глава Пхенян разполага с достатъчно ядрени оръжия за „оцеляването на режима“, както и че е почти в последния етап от разработването на междуконтинентална балистична ракета, способна да достигне територията на Съединените щати.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ядрена програма Северна Корея Ким Чен Ун
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem