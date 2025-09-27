Скъпотия и теснотия: 700 евро наем за стая в студентско общежитие – в Амстердам

В началото на академичната година хиляди студенти в Нидерландия все още нямат жилище. Недостигът е огромен, а наличните стаи струват около 800 евро на месец. Това е непосилна цена за много младежи, пише Дойче веле.

Да спиш в палатка на гарата? Изглежда като авантюристична идея, но всъщност е кризисно решение за първокурсниците в Утрехт. Нидерландските железници са създали малкия къмпинг на гарата в града, за да посрещнат младежите, които не могат да си намерят квартира.

Наемите са непосилни за много студенти

Достъпните жилища стават все по-дефицитни в Нидерландия. Мнозина не могат да си намерят квартира, за други наемите, които не спират да растат, са непосилни.

"Живея при родителите си, защото просто не мога да си позволя да плащам", ни казва една студентката по улиците на града. "В момента живея в много скъпо студио, но просто не намирам друго", споделя друга.

Палатките на утрехската гара изчезват след въвеждащата седмица за студентите, но проблемите остават. "Палатките вече ги няма, а студентите, на които една седмица не им се налагаше да пътуват между различни градове, сега трябва отново да започнат да го правят. Понякога им отнема над два часа, за да стигнат до университета", разказва Бор ван Зееланд от студентското представителство в Нидерландия.

800 евро средно за една стая

Само в последната година наемите са се увеличи с над 5%, казва Ван Зееланд. Самият той плаща 700 евро за девет квадратни метра стая в едно студентско жилище в Амстердам. "Всеки път, когато плащам наема, си мисля - колко пари отиват за собственика и то в ситуация на недостиг на жилища. Това ме ядосва. И точно то ми дава енергията да се боря за правата на наемателите и за по-добри жилищни условия", допълва студентът.

Ван Зееланд отговаря веднъж седмично на спешния телефон на студентското представителство, който е създаден, за да помага при търсенето на жилище, както и да информира студентите за правата им. "Най-често задаваният ни въпрос е, което не е изненадващо: Как да намеря стая? Но често чуваме и за невъзстановени депозити или невалидни договори", споделя той. "И виждаме все повече случаи на измами в порталите за жилища - студенти превеждат пари за стая, която изобщо не съществува."

Ситуацията става все по-сложна. Средната цена за наем за стая в споделено жилище в Утрехт в момента е около 800 евро. А за мнозина тази сума е непосилна, ако не разчитат на родителите си, на кредит или ако не работят на няколко места.

Някои студенти се отказват от следването в Нидерландия

Рамон Еленброк работи към университета в Утрехт и помага на студентите при търсенето на жилища. Години наред той се гордее с имиджа на висшето учебно заведение. Но напоследък той остава в сянка заради кризата с жилищата.

"Дори ако чуждестранните студенти са получили място за обучение тук, без жилище не им препоръчваме да идват. От това ни боли", споделя той. "Но трябва да бъдем реалисти: просто няма достатъчно жилища за всички студенти."

Университетът твърди, че иска да помогне, но законът не позволява на висшите учебни заведение да предлагат жилища. За това отговорност носят частните инвеститори и общината.

Решението трябва да бъде намерено на държавно ниво

"Нашият подход е логичен: да строим повече", казва заместник-кметът Денис де Врис. "Градът се разраства с около 3000 апартамента годишно. До 2026 година 1500 от тях трябва да бъдат построени специално за студенти. Но се нуждаем от подкрепа на национално ниво - а това в момента е голямо предизвикателство."

А предизвикателството изглежда още по-сериозно в момента, защото нидерландското правителство отново се разпадна и предстоят нови избори. Жилищата са основна тема в кампанията. През последните години обществените жилищни дружества са завършили само половината от обещаните жилища. В цялата страна липсват около 400 000 жилища.

А хора като Бор Ван Зееланд се надяват, че бъдещето правителство ще постави тази тема най-горе в приоритетите си. За да не се налагат отново студенти да спят на палатка.