IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Сирия издаде заповед за арест на бившия президент Башар Асад

Асад и семейството му избягаха в Русия през декември

27.09.2025 | 18:19 ч. 2
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Сирия издаде заповед за арест на бившия сирийски президент Башар Асад, с което проправи пътя за разпространението на заповедта до Интерпол, за да се даде възможност за международни действия, съобщава Bloomberg.

Според държавната агенция Сана, заповедта цитира обвинения, включващи предумишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода, и се основава на съдебни дела, заведени от семействата на жертвите в южната провинция Дераа във връзка със събития, които са се случили през ноември 2011 г.

Асад и семейството му избягаха в Русия през декември, след като бунтовнически групи свалиха правителството му след 13 години гражданска война, която избухна с продемократични протести и последвалото репресивно действие от страна на режима на Асад. Няколко чужди сили се включиха в конфликта, включително Русия, Иран, САЩ и Турция.

Свързани статии

Бившият президент е обвинен в използване на химически оръжия срещу цивилни и широко разпространени изтезания по време на войната в Сирия. Според Сирийската обсерватория за правата на човека, базирана във Великобритания и наблюдаваща отблизо конфликта, към март 2024 г. в гражданската война в Сирия са загинали над 600 000 души. Според Обединените нации, над половината от предвоенното население от 23 милиона души е било разселено, или в други региони в Сирия, или в други страни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Башар Асад Сирия арест заповед за арест
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem