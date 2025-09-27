Сирия издаде заповед за арест на бившия президент Башар Асад

Сирия издаде заповед за арест на бившия сирийски президент Башар Асад, с което проправи пътя за разпространението на заповедта до Интерпол, за да се даде възможност за международни действия, съобщава Bloomberg.

Според държавната агенция Сана, заповедта цитира обвинения, включващи предумишлено убийство, изтезания, довели до смърт, и лишаване от свобода, и се основава на съдебни дела, заведени от семействата на жертвите в южната провинция Дераа във връзка със събития, които са се случили през ноември 2011 г.

Асад и семейството му избягаха в Русия през декември, след като бунтовнически групи свалиха правителството му след 13 години гражданска война, която избухна с продемократични протести и последвалото репресивно действие от страна на режима на Асад. Няколко чужди сили се включиха в конфликта, включително Русия, Иран, САЩ и Турция.

Бившият президент е обвинен в използване на химически оръжия срещу цивилни и широко разпространени изтезания по време на войната в Сирия. Според Сирийската обсерватория за правата на човека, базирана във Великобритания и наблюдаваща отблизо конфликта, към март 2024 г. в гражданската война в Сирия са загинали над 600 000 души. Според Обединените нации, над половината от предвоенното население от 23 милиона души е било разселено, или в други региони в Сирия, или в други страни.