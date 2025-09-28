Лавров атакува Мерц: Германия се връща към нацисткото си минало

Руският външен министър Сергей Лавров направи остра атака срещу германския канцлер Фридрих Мерц, като заяви, че Германия се връща към своето нацистко минало, докато увеличава военните си разходи, предаде АФП.

Лавров осъди така наречената „милитаристична реторика“ на Мерц, който неведнъж е изразявал съжаление за нацистките престъпления на Германия и е използвал руската инвазия в Украйна като аргумент в подкрепа на по-големи разходи за отбрана.

„Канцлерът с гордост заяви, че неговата цел е отново да превърне Германия в основната военна сила на Европа“, каза Лавров по време на пресконференция в ООН.

„Когато човек от страна, извършила престъпленията на нацизма, фашизма, Холокоста и геноцида, казва, че Германия трябва отново да стане велика военна сила, това показва атрофирала историческа памет – а това е изключително опасно“, добави той.

Германия, която някога беше водещ партньор на Русия, особено в енергийния сектор, рязко смени курса след руската инвазия в Украйна през 2022 г. и се превърна в един от основните поддръжници на Киев.

През последните седмици няколко съюзници от НАТО са засекли руски изтребители или дронове, а също и подозрителни полети на дронове над германски военни и индустриални обекти, както и близо до летища в Дания и Норвегия.

Мерц призова Европа да увеличи собствените си военни разходи, тъй като има опасения, че Съединените щати под ръководството на президента Доналд Тръмп се дистанцират от традиционните си ангажименти към НАТО.