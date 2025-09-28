Саркози не желае да бъде помилван

Два дни след осъждането му по т. нар. афера за финансиране от Либия, бившият френски президент Никола Саркози в интервю пред "Journal du Dimanche" заяви, че „по никакъв начин“ не се надява да бъде помилван.

На въпроса дали се надява на помилване от президента Еманюел Макрон, бившият държавен глава отговоря: „Изобщо не“. „За да бъдете помилвани, трябва да приемете присъдата си и следователно да признаете вината си. Аз никога няма да призная вината си за нещо, което не съм направил. Ще се боря до последния си дъх, за да бъде призната честността ми “, казва той и подчертава: „Ще спечеля“. Помилването се отнася само за окончателна и влязла в сила присъда и следователно не е опция засега, тъй като Никола Саркози е обжалвал решението.

В дългото интервю той цитира думите на председателя на съда относно документа, публикуван от новинарския сайт Mediapart през 2012 г., който даде началото на разследването срещу него – бележка на арабски език за споразумение за подкрепа на кампанията на кандидата за Елисейския дворец. Според магистрата „най-вероятното този документ е фалшив “ .

„Ако има фалшификация, това означава, че е имало фалшификатори, манипулатори и следователно конспирация “, смята Никола Саркози. „В един нормален свят цялото обвинение би трябвало да се разпадне. Съдът обаче направи точно обратното. Бих искал да отбележа, че загубих президентските избори през 2012 г. с много малка разлика. Фалшификацията на Mediapart изигра основна роля в това. Кой ще поправи тази несправедливост?“, пита Саркози.

На въпрос за временното изпълнение на присъдата му от пет години затвор с отложено задържане, Никола Саркози казва, че е очаквал „всичко, но не и това “ . „Всички граници на върховенството на закона са нарушени. Толкова е невероятно".

Никола Саркози е призован на 13 октомври от прокуратурата, която трябва да му съобщи датата, на която ще бъде лишен от свобода, вероятно в „сравнително близко бъдеще“, според съдебен източник.