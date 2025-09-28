IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин е готов да се срещне с Тръмп в Москва

Решението е в ръцете на американската страна

28.09.2025 | 14:37 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Поканата на руския президент Владимир Путин към американския лидер Доналд Тръмп остава в сила, оттук нататък решението е на американската страна, заяви днес прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, запитан дали поканата остава на масата, цитиран от ТАСС.

"Поканата продължава да е валидна. Путин е готов и ще се радва да се срещне с президента Тръмп. Оттам нататък всичко зависи от решението на Тръмп", каза говорителят на руския президент.

През август, след разговори с Тръмп в Анкъридж, Аляска, Путин предложи следващата им среща да е в Москва. Американският му колега каза тогава, че това е възможно, въпреки че призна, че ще бъде критикуван за него, пише БТА.

