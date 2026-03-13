IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Джей Ло е много щастлива след развода

Не иска нова връзка

13.03.2026 | 23:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Дженифър Лопес призна, че е по-щастлива от всякога, след развода си с Бен Афлек. 56-годишната певица и актриса не бърза да започва нова връзка и е в своята "щастлива ера".

"Аз съм в моята щастлива ера. Мисля, че за първи път в живота ми, чувствам, че съм свободна; сама съм. И се усща наистина добре. Наистина не знаех как се усеща това, последно откакто бях в ранните си 20 години, и дори преди това. Винаги съм имала гаджета. Винаги имаше някой в живота ми и толкова много неща, които чувствах, че са извън моя контрол. Стигнах до етапа, в който аз наистина вярвам на себе си и оценявам себе си малко повече, вместо да съм толкова сурова към себе си и винаги да се опитвам да се докажа", казва Джей Ло в интервю за "Nightline", излъчено в "Good Morning America".

Какво още каза тя четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Дженифър Лопес щастие необвързана развод Бен Афлек
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem