Джей Ло е много щастлива след развода

Дженифър Лопес призна, че е по-щастлива от всякога, след развода си с Бен Афлек. 56-годишната певица и актриса не бърза да започва нова връзка и е в своята "щастлива ера".

"Аз съм в моята щастлива ера. Мисля, че за първи път в живота ми, чувствам, че съм свободна; сама съм. И се усща наистина добре. Наистина не знаех как се усеща това, последно откакто бях в ранните си 20 години, и дори преди това. Винаги съм имала гаджета. Винаги имаше някой в живота ми и толкова много неща, които чувствах, че са извън моя контрол. Стигнах до етапа, в който аз наистина вярвам на себе си и оценявам себе си малко повече, вместо да съм толкова сурова към себе си и винаги да се опитвам да се докажа", казва Джей Ло в интервю за "Nightline", излъчено в "Good Morning America".

Какво още каза тя четете в teenproblem.net