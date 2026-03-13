Подранило лято: В Калифорния e над 30 градуса, плажовете се напълниха

В Южна Калифорния лятото подрани. Термометрите в района показват над 30 градуса и това е причина плажовете там да са пълни.

Горещото време е добре дошло - особено за туристите, които идват от по-студени държави. Според местните жители и водата е необичайно топла за средата на март, съобщава БНТ.

А местните власти приканиха хората да се радват на хубавото време, но да не забравят да пият достатъчно течности и да не прекаляват с излагането на слънце.