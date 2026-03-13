Подранило лято: В Калифорния e над 30 градуса, плажовете се напълниха

Според местните жители и водата е необичайно топла за средата на март

13.03.2026 | 22:26 ч. 0
Кадър: БНТ

В Южна Калифорния лятото подрани. Термометрите в района показват над 30 градуса и това е причина плажовете там да са пълни. 

Горещото време е добре дошло - особено за туристите, които идват от по-студени държави. Според местните жители и водата е необичайно топла за средата на март, съобщава БНТ. 

А местните власти приканиха хората да се радват на хубавото време, но да не забравят да пият достатъчно течности и да не прекаляват с излагането на слънце.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

