4 храни, които са богати на колаген

Колагенът е един от най-важните структурни протеини в тялото. Той е основна част от съединителната тъкан, която поддържа силни кости, здрави стави и еластична кожа, като също така играе роля в намаляването на преждевременното стареене на кожата. Много животински храни съдържат колаген директно, докато растителните предлагат нутриенти, които подпомагат собственото производство на колаген от организма.

Храни, богати на колаген

1. Костен бульон

Костният бульон се приготвя чрез дълго варене на кости, като телешки, пилешки, пуешки или свински с малко месо върху тях или без. Този процес извлича колаген и протеини във водата. Концентрацията на колаген може да варира в зависимост от типа и начина на приготвяне. Костният бульон е чудесна основа за домашни супи, към които да добавите любими подправки и зеленчуци.

2. Морски храни

Кожата, костите, люспите и хрущялът на рибата съдържат колаген. Консумацията на риба с кожа, като сьомга, пъстърва, скумрия и т. н. или консервирани сардини и аншоа с меки ядливи кости, също така цаца, сафрид, осигурява колаген, протеини и полезни омега‑3 мастни киселини. Морските дарове като стриди, миди и скариди са богати и на цинк, който е необходим за производството на колаген.

Източник: Най-богатите на колаген храни