Режимът в Иран е добре окопан, има достатъчно сили да попречи на опозицията

Светът продължава да формулира нов модел на фрагментация – оформят се новите лагери, които се стремят да контролират ресурси и определени региони. Тъй като някои от проблемите не могат да бъдат решени с преговори, на светът му се налага да мине през фази от войни. Суперсилите започват тези войни превантивно, а разликата между търговска и гореща война се размива. Това каза доц. д-р Косьо Стойчев, преподавател в катедра "Регионална и политическа география” към СУ "Св. Климент Охридски", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Роселина Петкова.

Какви са целите на САЩ и Израел?

САЩ и Израел не започнаха тази война с ясна визия за победа. „По-скоро целта е Северна Америка да възстанови глобалните си позиции, тъй като глобалната стойност в момента се трупа в Югоизточна Азия“, коментира гостът.

Този модел трябва да бъде пресечен преди да набере достатъчно сила и скорост. Целите са структурни – Израел не иска да има заплаха за съществуването му. Войната се употребява за постигането на цели, които не се обявяват публично.

Според събеседника Иран е нискотехнологична страна, но въпреки това се създава впечатлението, че между двете страни съществува конфликт. Твърдението, че не се знае къде и дали Иран разполага с ядрени оръжия, е нерелевантно. Още през 1997-ма година САЩ разполагаха със сателитни снимки, които можеха да заснемат дори регистрационния номер на автомобил.

Да се прави аналогия между латиноамериканска страна и Персия е наивно. Иран има усещането, че е една от господстващите култури на планетата, въпреки че в момента се намират в периферията. Очакването на САЩ, че убийството на един лидер ще доведе до размирици, които да сменят целия елит и геополитическата ориентация на страната са преувеличение.

„Новият лидер не отговаря на профила, но демонстрира традицията и последователността на курса – това е по-важно от намирането на перфектния лидер“, обясни доц. Стойчев. Режимът е много добре окопан в иранската вътрешна политика и разполага с достатъчно сили за сигурност, за да попречат на опозицията да вземе властта. Бомбардировките се разглеждат пропагандно като външна агресия, срещу която е нужно обединение. Външният враг винаги сплотява.

Миналата година отново бяха нанесени удари и остава въпросът – Иран за седем месеца е успял да възстанови ядрените способности ли? Той допълни, че по всяка вероятност екипите и технологиите са разпръснати из цялата страна и на всяка технология и екип се прави дубликат. Нужен е анализ, който да анализира какво кара иранците да се държат толкова агресивно спрямо заобикалящия ги свят.

Иран се стреми да създаде напрежение извън страната и да демонстрира асиметрично, че може да контролира целия регион. Посланието на Иран е, че американската сила не носи сигурност, а носи несигурност.

„САЩ търсят по-бързия изход, тъй като цената на войната става прекомерно висока за тях, а химерата, че те са носителят на мир и сигурност, избледнява“, отбеляза доц. Стойчев. Израел цели елиминирането на всички оперативни възможности на Иран да нанася удари по страната и да финансира групи и милиции. В този смисъл целите на Израел са много по-военни.

„САЩ търсят начин да излязат от войната и обявят победа под някаква форма, което ще се реши на чисто геостратегическо ниво“, прогнозира гостът.

