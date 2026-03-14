Кайли Дженър призна, че иска деца от Тимъти Шаламе

Кайли Дженър призна, че иска да има още деца. 28-годишната риалити звезда има дъщеря Сторми на 8 г. и син Еър на 4 г. от бившия си Травис Скот. Двамата се разделиха в края на 2022 г.

Сега красавицата издаде, че планира отново да стане майка. Тя има връзка с актьора Тимъти Шаламе от април 2023 г.

Звездата споделя, че се фокусира над себе си, преди да навърши 30 години на 10-и август 2027 г.

"В последните години на моите 20, аз искам да се фокусирам просто над себе си, над бизнесите си, над моята работа, да пътувам с децата си, да се наслаждавам на децата си, и после... Аз искам да имам още деца", коментира Кайли пред пролетното издание на "Vanity Fair".

