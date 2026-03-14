Пролетен хороскоп за всички зодии

Пролетта идва, а с нея и желанието за промяна, за обновление, за нещо ново и красиво. Дали ни очакват приятни емоции в следващите седмици и месеци, ще разберем от астрологичната прогноза. Вижте какво вещаят планетите за вашата зодия според пролетния хороскоп за 2026-а.

Овен

Пролетта е вашето време, Овни, затова се насладете на енергията на сезона. Около пролетното равноденствие отделете време само за себе си и отпразнувайте това, че сте такива, каквито сте.

Можете да си организирате самостоятелно приключение, да си сготвите нещо вкусно у дома или да се разходите дълго сред природата. Най-важното е да правите нещата, които ви носят радост и спокойствие. Това ще ви даде сили за следващите седмици и ще ви вдъхнови да опитате нови неща.

Единственото предизвикателство е, че ще имате толкова много енергия, че може да не знаете накъде да я насочите. Затова моментът не е най-подходящ за сериозни разговори или конфликти. По-добре се занимавайте с дейности, които ви вдъхновяват, а нужната яснота ще се появи по-късно през периода.

Практики като йога, медитация, готвене или бягане ще ви помогнат да се почувствате по-балансирани.

Телец

Телци, вие обичате да действате спокойно и постепенно, затова не бързайте в нищо, за да не изневерите на природата си и да изпитате разочарования. Пролетният период ще активира вашата зона на уединението. Това означава повече време за вас, поставяне на граници и грижа за здравето.

Новолунието, Марс и Меркурий може да ви подтикнат към повече социални контакти и дори случайни разговори могат да се окажат значими. Затова не се затваряйте прекалено – тази пролет приемайте поканите по-често и не се страхувайте да казвате „да“, но само тогава, когато наистина го чувствате.

