Никол Кидман проговори за раздялата си с Кийт Ърбан

Раздялата между Кийт Ърбан и Никол Кидман дойде като гръм от ясно небе за техните фенове. Двамата изглеждаха като една от най-стабилните двойки в шоубизнеса, често подкрепяйки се на червения килим, светски събития или концерти. За близките им обаче, раздялата между кънтри музиканта и актрисата е било дългоочаквано събитие, като двамата са прекарали лятото на 2025 година напълно разделени.

Сега, 8 месеца след подадената молба за развод, Никол Кидман за първи път проговори за раздялата в ново интервю със списание Variety, публикувано на 11 март. В него актрисата говори и за предстоящия си филм, „Приложна магия 2“ – продължението на класиката от 1998 година, където си партнира със Сандра Бълок. Междувременно Кидман промотира и сериала си Scarpetta, ще бъде един от домакините на Met Gala в началото на май и ще връчи награда „Оскар“ тази неделя.

Наред с професионалните успехи, Никол говори и за личния си живот през последната година. Когато бе попитана дали се чувства добре, тя отговори „Да, защото винаги ще продължавам напред и ще търся хубавото в живота“.

„Това, за което съм благодарна, е моето семейство и близостта им, както и за вървенето напред. Това е“, добави Кидман. „Всичко друго ще пропусна да коментирам от уважение. Ще поддържам мантрата „Ние сме семейство“ и такова ще си останем. Моите прекрасни момичета, моите скъпоценни камъни, които изведнъж се превърнаха в жени“.

