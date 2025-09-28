Стармър: Лейбъристката партия е изправена пред битката на живота си

Управляващата в Обединеното кралство Лейбъристка партия се събра за своята годишна конференция на 28 септември. Министър-председателят Киър Стармър се опитваше да убеди притеснените депутати, че може да води „битката на живота ни“ срещу надигащата се крайна десница, предаде АФП.

Въпреки че бившият адвокат върна Лейбъристката партия на власт през юли миналата година след 14 години опозиция, скандали, грешки в политиката и резкия спад в социологическите рейтинги вече поставят под въпрос бъдещето му.

4-дневната конференция в Ливърпул, северозападна Англия, се провежда на фона на разговори за възможно предизвикателство за лидерството и след два скорошни високопрофилни напускащи от правителството след унизителни разкрития.

Конференцията, която приключва на 1 октомври, се провежда при положение, че Лейбъристката партия изостава значително зад новосъздадената антиимигрантска партия Reform UK, водена от евроскептика Найджъл Фараж, според националните социологически проучвания.

Стармър заяви, че (Лейбъристката – бел.ред.) партията има „битката на живота ни пред себе си, защото трябва да се изправим срещу Reform. Трябва да ги победим. Ефектите ще се усещат в продължение на поколения“, каза той пред „Би Би Си“.

Британският лидер също така нарече плана на Reform за задължително ново кандидатстване на мигранти за визи с по-строги правила „расистки“ и добави, че това би „разкъсало страната ни на части“, пише БГНЕС.