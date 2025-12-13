Как евтините китайски дрехи заляха Европа

Бързата мода и другите евтини продукти от Shein и Temu заливат Европа. Обемът на пратките товари митниците и околната среда, а стоките често не отговарят на стандартите за качество. Някои от тях са опасни, пише Дойче веле.

Китайската компания за бърза мода Shein откри в началото на ноември първия си магазин в Париж - събитие, на което дойдоха не само любители на модата, но и много протестиращи. Магазинът, който се намира в центъра на френската столица - сърцето на висшата мода, привлече голямо внимание, но не само заради местоположението си. Докато едни възхваляват Shein, други ненавиждат компанията и продуктите ѝ.

Евтинията като начин да се избегнат митата

Често сравняват Shein с китайския онлайн магазин Temu, който позволява на производителите директно да продават на купувачите не само модни облекла, но и много други продукти. При това Shein често е обект на критики заради имитации на други марки, агресивни рекламни кампании, лоши условия на труд и опасни продукти. Въпреки това много клиенти са доволни от големия избор и ниските цени.

Двете компании - Temu и Schein - имат различни бизнес модели, но резултатът е един и същ: Европа е залята от множество пакети с всякакви форми и размери с евтини китайски стоки. И двете компании печелят не само от невероятно ниските цени, но и от доскорошното решение на ЕС да не обмитява внасяните от чужбина пратки на стойност под 150 евро.

До неотдавна подобна схема съществуваше и в САЩ, където не се обмитяваха пратките под 800 долара, но в края на август Вашингтон промени законодателството, което доведе и до съкращаване в броя на пратките.

В първото полугодие на 2025 година компанията Temu е имала средно 115 милиона активни потребители месечно, а Shein - 145 милиона, по техни собствени данни. И за двете платформи това представлява ръст с 12 процента в сравнение с предишното полугодие.

Над 12 милиона пратки дневно

Влиянието върху околната среда е един от най-спорните въпроси, свързани с дейността на тези търговски платформи от Китай. Купувачът получава повечето стоки директно от производителя. Тези стоки, всяка от които е индивидуално опакована, се превозват по въздуха заради бързината на доставката. Често не подлежат на връщане, а огромното количество пратки претоварва митническите власти.

Екоактивистите са обезпокоени от това, че дрехите бързо стигат до боклука, тъй като са евтини и лесно могат да бъдат сменени. Емисиите от товарните самолети, превозващи пратките, и количеството опаковки са тревожни.

През 2024 година в ЕС са били внесени около 4,6 милиарда стоки с ниска стойност, се отбелязва в доклад на ЕС от февруари. Това са 12,5 милиона пратки дневно, 91 процента от които са от Китай. Това е двойно повече, отколкото година по-рано, и надхвърля повече от три пъти показателите от 2022 г. Все пак съвсем не всички пратки са били от Temu и Shein.

"Европа е залята от цунами с малки пратки от Китай. А краят просто не се вижда", казва пред ДВ директорът на Европейската асоциация за защита на потребителските права Агустин Рейна.

Как да бъдат защитени потребителите в ЕС

Наред с опасенията, свързани с опазването на околната среда, експертите на ЕК в сферата на защитата на потребителските права неведнъж са предупреждавали, че стоките не са безопасни и не съответстват на стандартите на ЕС. Тревожни са и резултатите от ново изследване, публикувано в края на октомври от германската организация за защита на потребителите Stiftung Warentest.

Заедно с колеги от Белгия и Дания германските експерти са проверили колиета, детски играчки и USB-зарядни устройства. От 162 продукта, купени от производители, които излагат стоките си в онлайн магазините на Temu и Shein, 110 не са съответствали на стандартите на ЕС, а около една четвърт са били категоризирани като потенциално опасни. При някои например е било установено високо ниво на формалдехиди или тежки метали като кадмий. А няколко кабела просто се разтопили в процеса на зареждане.

Претенциите на ЕК към Temu и Shein

През май ЕК уведоми Shein, че някои продавачи, които използват платформата, нарушават правилата на ЕС в сферата на защитата на потребителските права. Става дума за мними намаления, натиск спрямо клиентите, заблуждаваща информация за правата на купувачите, лъжливи етикети и неверни твърдения за устойчивостта на околната среда.

През юли ЕК обвини Temu, че нарушава закона на ЕС за цифровите услуги. Според Брюксел китайската платформа не предприема достатъчно усилия за борба със стоките, чиято продажба е забранена. Разследването продължава и може да доведе до сериозбна глоба.

Глоби за милиони

През юли френските власти наложиха на Shein глоба от 40 милиона евро за мними намаления и заблуждаващи твърдения за опазване на околната среда. Само във Франция през 2025 общата сума на глобите за интернет магазина достигна 191 милиона евро. Освен това Париж разработва нови изисквания към компаниите в сферата на бързата мода, включващи забрана за реклама на територията на Франция, необходимост от отчети за въздействието на продаваните стоки върху околната среда, както и такси, възлизащи до десет евро за всяка купена дреха.

През август глоба от един милион евро бе наложена на Shein в Италия - заради заблуждаващи изказвания за околната среда. През октомври пък германското Федерално картелно ведомство инициира разследване на Temu с цел да установи дали платформата влияе на цените на своя сайт на немски.

Големите глоби и допълнителните изисквания могат да забавят развитието на китайските търговски платформи, но не и да го спрат. "Европа трябва да действа съвместно и да потърси отговорност на Temu и Shein", казва директорът на Европейската асоциация за защита на потребителските права Агустин Рейна. Неговото мнение е, че са необходими ясни пълномощия и сдържащи последствия за онлайн платформите, ако продаваната там продукция нарушава изискванията на ЕС.

За целта ЕС има нужда от амбициозна данъчна реформа и надзор на пазара.

Междувременно преди ден стана известно, че е решено Европейският съюз да въведе такса от 3 евро (3,52 долара) върху вноса на пратки на стойност до 150 евро, считано от 1 юли 2026 г..

Таксата беше договорена тази седмица от финансовите министри на ЕС в опит да се справят с големия наплив на евтини онлайн поръчки, потвърди пред Ройтерс френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр.