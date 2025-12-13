IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ердоган след срещата си с Путин: Мирът не е далеч

Турският президент се надява да обсъди план за мир между Украйна и Русия с Тръмп

13.12.2025 | 13:00 ч.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви днес на връщане от Туркменистан, където се срещна с руския президент Владимир Путин, че се надява да обсъди план за мир между Украйна и Русия с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. Той допълни, че „мирът не е далеч“. 

Коментарите, направени пред репортери по време на обратния му полет от Туркменистан, където се срещна с Путин днес, бяха разпространени от офиса на Ердоган днес сутринта.

Ердоган и Путин се срещнаха в Туркменистан, където участваха в Международен форум за мир и сигурност. 

При срещата Ердоган е посочил също, че частичното прекратяване на огъня срещу енергийната инфраструктура и пристанищата би било от полза по пътя към постигането на мир между Русия и Украйна, съобщиха от Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.
(БТА)

войната в Украйна Русия Турция Владимир Путин Реджеп Ердоган
