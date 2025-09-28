На фона на избори: Молдова осуети серия от кибератаки

Службата за информационни технологии и киберсигурност на Молдова съобщи, че е блокирала серия от кибератаки, насочени срещу изборната инфраструктура на страната по време на ключовите парламентарни избори, съобщи „Киев Индипендънт“.

Целите на кибератаките включваха уебсайта на Централната избирателна комисия (ЦИК) на Молдова, системите на държавните облачни услуги и системите за автоматизация на процесите, както и някои избирателни секции в чужбина, съобщи Службата за информационни технологии и киберсигурност.

Сред регистрираните инциденти бяха атаки от типа разпределен отказ от услуга (DDoS), включително една, организирана едновременно от няколко страни, с над 16 милиона генерирани сесии, предназначени да симулират реален трафик и да заобиколят защитните системи.

„Всички атаки бяха засечени и неутрализирани в реално време, без да се засяга наличността или целостта на изборните услуги“, заяви службата.

Молдованците, както в страната, така и в чужбина, се насочват към урните в критически парламентарни избори на 28 септември, които могат да определят дали страната ще продължи по пътя си към интеграция в ЕС, както предвижда партията на президента Мая Санду, или ще се обърне обратно към Москва, пише БГНЕС.