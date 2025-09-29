IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иран отхвърли всякакви ядрени преговори

Това заяви иранският президент Масуд Пезешкиян

29.09.2025 | 02:05 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Иранският президент Масуд Пезешкиян отхвърли всякакви ядрени преговори, които биха създали „нови проблеми“, след като върху страната отново бяха наложени санкции на ООН.

„Винаги заявяхме готовността си за логичен, справедлив и честен диалог, основан на ясни критерии, но никога нямаше да приемем преговори, които ни създават нови проблеми и въпроси“, заяви Пезешкиян, цитиран от информационната агенция ISNA.

Нови широкомащабни санкции на ООН срещу Иран влязоха в сила от полунощ на 28 септември (03:00 българско време) за първи път от десетилетие, след като преговорите със Запада за ядреното споразумение се провалиха.

Опитите на Русия и Китай да отложат санкциите не успяха в Съвета за сигурност на ООН. Германия, Франция и Великобритания задействаха „snapback“ механизма поради неспазване от страна на Иран, пише БГНЕС.

