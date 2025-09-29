Южна Корея въведе безвизово влизане за китайски туристически групи

Южна Корея започна да предлага безвизово влизане за китайски туристически групи в понеделник, мярка, от която се надява да стимулира икономиката и да подобри отношенията с азиатския си съсед, съобщава Ройтерс.

Като част от пилотната програма, която ще продължи до юни следващата година, групи от трима или повече туристи от континентален Китай ще могат да пребивават без виза в продължение на 15 дни.

Мярката идва преди китайските национални празници от 1 до 8 октомври, както и поредица от южнокорейски празници по същото време.

Южнокорейските компании се стремят да се възползват от увеличеното търсене. Shilla Duty Free организира китайски круиз, а приложението за доставка на храна Baedal Minjok въвежда опции за плащане в Alipay и WeChat Pay.

Програмата, обявена през март, следва решението на Китай от ноември миналата година да предложи визови облекчения на южнокорейците за срок до 30 дни.

Последният път, когато Южна Корея предложи подобно безвизово влизане на китайци от континенталната част, беше от декември 2017 г. до март 2018 г., съвпадащо с Зимните олимпийски игри в Пьончанг.

Новата администрация на южнокорейския президент Ли Дже Миунг се надява да подобри още повече отношенията с Китай по време на очакваното посещение на президента Си Цзинпин в края на октомври на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанския регион в Южна Корея.