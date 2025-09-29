Скандалите около династията Аниели продължават: Замениха ли картини на Моне с фалшификати?

Италианските прокурори разследват твърдения, че членове на семейство Аниели са уредили произведения на Моне и де Кирико да бъдат заменени с фалшификати във вилите им по време на спор за наследство.

Джани Аниели, покойният патриарх на семейството, известно като "италианските Кенеди", превърна Fiat в глобална сила и ръководеше империя, която включва още Ферари и Ювентус. Той също така разшири семейната колекция от произведения на изкуството, която включва над 600 произведения на художници като Модилиани, Реноар и Матис.

След смъртта на Джани през 2003 г. и тази на съпругата му Марела през 2019 г., наследството му стана причина за спор. Дъщеря им, Маргерита Аниели де Пален, твърди, че децата ѝ от първия ѝ брак – Джон, Лапо и Джиневра Елкан – са я лишили от дела ѝ от богатството, включително произведения, които тя твърди, че са ѝ били възложени по споразумение с Марела от 2004 г.

Разследване се фокусира върху 13 липсващи произведения, изброени в споразумението, включително "Етюд за папа" на Франсис Бейкън, гравюри на Пикасо, озаглавени "Женска торта" и "Улица в Алжир" на Джон Сингър Сарджънт, за които де Пален твърди, че са изчезнали.

Бивш служител в римската резиденция на Аниели е казал на карабинерите, че картините са били премахнати през 2008 г., когато Марела се е разболяла. Друг служител в резиденцията съобщи, че картина на Джакомо Бала е била заменена с "такава с по-ниско качество".

Хората, подали сигнали на разследващите, са заявили, че са били помолени да транспортират копия от имота в Рим между 2016 и 2018 г.

Джиджи Монкалво, автор, писал за семейство Аниели, каза, че чистачите и други служители, които са работили в домовете на Аниели, са наказали Джон Елкан, настоящият ръководител на автомобилната група Stellantis на Аниели.

"Те му бяха много ядосани", каза Монкалво пред The ​​Times. "След като ги уволни, когато баба му вече не беше наоколо, за да се грижат за нея, той ги изхвърли, вместо да ги наеме в Stellantis."

Миналата година копия на три изчезнали произведения - „Стълбището на сбогуванията“ (1908) на Бала, „Мистерия и меланхолия на улицата“ (1914) на де Кирико и „Glaçons, effet blanc“ (Ледени късове, бял ефект) на Моне - бяха открити в трезор в бившия завод на Fiat в Лингото в Торино, след като де Пален съобщи за изчезването им.

Копията на Бала и де Кирико преди това са били окачени в резиденцията на Аниели в Рим, докато Моне е била изложена във Вила Фреско в Торино. Оригиналните произведения липсват.

Споразумението от 2004 г. е оценило колекцията на нива, за които някои твърдят, че са били умишлено занижени. Оценката е определила стойността на "Glaçons, effet blanc“ на Моне на 4 милиона евро, но по-късно Sotheby's ги е оценила на 17,5 милиона евро.

"Стойностите са били поддържани ниски, за да може Марела да плаща възможно най-малко данъци", каза Монкалво. Разследващите се опитват да установят дали Аниели може несъзнателно да са окачили копия на картините по стените си и кой е наредил премахването им. Една от теориите е, че оригиналите са били преместени в чужбина, трансфер, който би изисквал разрешение от италианското министерство на културата.

Този месец той се е съгласил да извърши общественополезен труд и да плати 183 милиона евро, за да уреди дело за неплатен данък върху наследството.