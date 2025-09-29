Скандалите около династията Аниели продължават: Замениха ли картини на Моне с фалшификати?

Италианските прокурори разследват твърдения, че членове на семейство Аниели са уредили произведения на Моне и де Кирико да бъдат заменени с фалшификати във вилите им по време на спор за наследство.
Джани Аниели, покойният патриарх на семейството, известно като "италианските Кенеди", превърна Fiat в глобална сила и ръководеше империя, която включва още Ферари и Ювентус. Той също така разшири семейната колекция от произведения на изкуството, която включва над 600 произведения на художници като Модилиани, Реноар и Матис.
След смъртта на Джани през 2003 г. и тази на съпругата му Марела през 2019 г., наследството му стана причина за спор. Дъщеря им, Маргерита Аниели де Пален, твърди, че децата ѝ от първия ѝ брак – Джон, Лапо и Джиневра Елкан – са я лишили от дела ѝ от богатството, включително произведения, които тя твърди, че са ѝ били възложени по споразумение с Марела от 2004 г.
Разследване се фокусира върху 13 липсващи произведения, изброени в споразумението, включително "Етюд за папа" на Франсис Бейкън, гравюри на Пикасо, озаглавени "Женска торта" и "Улица в Алжир" на Джон Сингър Сарджънт, за които де Пален твърди, че са изчезнали.
Бивш служител в римската резиденция на Аниели е казал на карабинерите, че картините са били премахнати през 2008 г., когато Марела се е разболяла. Друг служител в резиденцията съобщи, че картина на Джакомо Бала е била заменена с "такава с по-ниско качество".
Хората, подали сигнали на разследващите, са заявили, че са били помолени да транспортират копия от имота в Рим между 2016 и 2018 г.
Джиджи Монкалво, автор, писал за семейство Аниели, каза, че чистачите и други служители, които са работили в домовете на Аниели, са наказали Джон Елкан, настоящият ръководител на автомобилната група Stellantis на Аниели.
"Те му бяха много ядосани", каза Монкалво пред The Times. "След като ги уволни, когато баба му вече не беше наоколо, за да се грижат за нея, той ги изхвърли, вместо да ги наеме в Stellantis."
Миналата година копия на три изчезнали произведения - „Стълбището на сбогуванията“ (1908) на Бала, „Мистерия и меланхолия на улицата“ (1914) на де Кирико и „Glaçons, effet blanc“ (Ледени късове, бял ефект) на Моне - бяха открити в трезор в бившия завод на Fiat в Лингото в Торино, след като де Пален съобщи за изчезването им.
Копията на Бала и де Кирико преди това са били окачени в резиденцията на Аниели в Рим, докато Моне е била изложена във Вила Фреско в Торино. Оригиналните произведения липсват.
Споразумението от 2004 г. е оценило колекцията на нива, за които някои твърдят, че са били умишлено занижени. Оценката е определила стойността на "Glaçons, effet blanc“ на Моне на 4 милиона евро, но по-късно Sotheby's ги е оценила на 17,5 милиона евро.
"Стойностите са били поддържани ниски, за да може Марела да плаща възможно най-малко данъци", каза Монкалво. Разследващите се опитват да установят дали Аниели може несъзнателно да са окачили копия на картините по стените си и кой е наредил премахването им. Една от теориите е, че оригиналите са били преместени в чужбина, трансфер, който би изисквал разрешение от италианското министерство на културата.
Този месец той се е съгласил да извърши общественополезен труд и да плати 183 милиона евро, за да уреди дело за неплатен данък върху наследството.