Напускащият шеф на MI6: Няма никакви доказателства, че Путин ще преговаря за мир

Няма “абсолютно никакви доказателства“, че руският президент Владимир Путин иска да преговаря за прекратяване на пълномащабното нахлуване в Украйна, заяви в петък ръководителят на британското външно разузнаване. Ричард Мур, шеф на MI6, заяви, че Путин “ни подвежда“.

“Той се стреми да наложи имперската си воля с всички средства, с които разполага. Но не може да успее“, каза Мур.

“Откровено казано, Путин е отхапал повече, отколкото може да сдъвче. Мислеше си, че ще спечели лесна победа. Но той, а и много други, подцениха украинците”, добави шефът на Тайната разузнавателна служба.

Войната продължава с неотслабваща сила повече от три години, откакто Русия предприе пълномащабно нахлуване в съседната си страна в началото на 2022 г., въпреки подновените усилия, водени от САЩ през последните месеци, за насочване на Москва и Киев към споразумение.

Украйна прие предложения за прекратяване на огъня и среща на върха, но Москва не се ангажира.

Мур говори в британското консулство в Истанбул след пет години като ръководител на MI6. Той напуска поста в края на септември, когато агенцията ще получи първата си жена ръководител, Блез Метревели.

По време на неговия мандат Русия започна пълномащабно нахлуване в Украйна, война, която все още бушува, докато Москва продължава да бомбардира украински градове с ежедневни ракетни атаки и атаки с дронове.

Мур каза, че пълномащабното нахлуване е засилило украинската национална идентичност и е ускорило траекторията ѝ на запад, както и е тласнало Швеция и Финландия да се присъединят към НАТО.

“Путин се стреми да убеди света, че руската победа е неизбежна, но той лъже света. Той лъже своя народ. Може би дори лъже себе си“, каза Мур на пресконференция.

“Камбанка на Павлов в Кремъл“

Визирайки руския учен Иван Павлов, който е обучил кучетата да реагират на звън, Мур каза, че телефонното обаждане от руския президент е “еквивалентно на камбанка на Павлов в Кремъл, предизвиквайки заучено поведение, за да се каже на Путин каквото системата смята, че иска да чуе“.

Той каза, че Путин “ипотекира бъдещето на страната си заради собственото си лично наследство и изкривена версия на историята“ и че войната “ускорява този упадък“.

Мур, който преди това е бил посланик на Обединеното кралство в Турция, добави, че “по-велики сили от Русия не са успели да подчинят по-слаби сили от Украйна“.

Анализаторите казват, че Путин вярва, че може да надживее политическия ангажимент на западните партньори на Украйна и да спечели продължителна война на изтощение, като изтощи по-малката украинска армия само с числено превъзходство, пише Euronews.

Междувременно Украйна се надпреварва да разшири сътрудничеството си в областта на отбраната с други страни и да осигури милиарди долари инвестиции в своята вътрешна оръжейна индустрия.

Ръководителят на разузнаването говори, докато MI6 разкрива портал в тъмната мрежа, който позволява на потенциални доставчици на разузнавателна информация да се свързват със службата. Наречена “Тих куриер“, платформата за сигурни съобщения има за цел да вербува нови шпиони.

“До онези мъже и жени в Русия, които имат истини за споделяне и смелостта да ги споделят, ви каня да се свържете с MI6“, каза Мур.

Не само руснаци, но “всеки, навсякъде по света“ ще може да използва портала, за да предлага чувствителна информация за тероризъм или “враждебна разузнавателна дейност“, каза той.