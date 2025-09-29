Закъснения на летището в Атина, ограничава се броят на полетите на час

Пътниците, пътуващи до или от международното летище в Атина, почти сигурно ще се сблъскат със закъснения, тъй като авиодиспечерите са ограничили броя на полетите, които управляват на час.

Миналия петък авиодиспечерите на летището обявиха, че ще ограничат броя на излитанията и кацанията на летището поради голямото натоварване. Те заявиха, че сега ще обработват общо 28 пристигащи на час, в сравнение с пика от 36 през летния сезон.

На практика това се изразява в закъснения между 20 минути и 2-3 часа за всеки полет, съобщава Euronews.

В петък Aegean Airlines заяви, че решението е намалило капацитета на пристигащите с около 25%, което е довело до сутрешни закъснения от 30 до 40 минути, които са се удължавали с напредването на деня. Пътниците се съветват да се свържат със своята авиокомпания преди да летят, за да проверят състоянието на полета си.

Напрежение между синдикати и правителството

Това лято летището в Атина беше обект на критики от главен изпълнителен директор на нискотарифна авиокомпания заради закъснения и остарели системи.

Решението на авиодиспечерите предизвика напрежение между синдиката на работниците и правителството, като министърът на инфраструктурата и транспорта на Гърция заяви, че заплатите на служителите в контрола на полетите вече са високи.

Гръцкият министър на транспорта и инфраструктурата Христос Димас подчерта, че закъсненията са още по-големи на други европейски летища и добави, че в сътрудничество с Европейската комисия се прилага план за действие, състоящ се от 364 точки и 7 стълба, с редовни доклади за напредъка на всеки шест седмици.

Един от стълбовете се отнася до преобразуването на Гръцката администрация за гражданско въздухоплаване (CAA) в юридическо лице по публичното право, за да ѝ се даде по-голяма административна автономност.

Въз основа на данните на Евроконтрол (ACE Benchmarking report 2025) за 2023 г., гръцките национални авиационни компании (NOC) се нареждат на 33-то място от 38 доставчици по отношение на разходите за заплати на летателен час, докато са на пето място по производителност.

Те посочват, че са по-продуктивни от страни като Германия, Испания, Швейцария и Италия, докато заплатите им остават по-ниски дори от страни като България, Румъния, Хърватия и Словения.