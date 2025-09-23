Големи дронове спряха временно полетите на летището в Копенхаген

Дронове, забелязани в района на летището на датската столица Копенхаген, наложиха спиране на излитането и на кацането на самолети там, предаде Ройтерс.

Според полицията в района на летището са забелязани да прелитат 2-3 големи дрона.

Заради преустановяване на дейността на летището самолети, които е трябвало да кацнат там, са били насочени към други летища.

Полицията е започнала разследване и засега не може да се каже кога летището ще бъде отново отворено, поясни говорител на летището.