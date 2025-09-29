Дезертьорството в руската армия се е удвоило през 2025 г. в сравнение с 2024 г., съобщи руската медия "Агентство Новости", позовавайки се на украинския OSINT проект Frontelligence Insight на 28 септември.

При сегашните темпове най-малко 70 000 войници – около една десета от руския контингент в Украйна – биха могли да изоставят своите части тази година.

Проучването, базирано на десетки хиляди служебни досиета и вътрешни документи от множество части, показва, че войниците съставляват повечето дезертьори. В 30-та мотострелкова бригада 73,6% от дезертьорите са били войници по договор, а 22,1% са били затворници.

Дезертьорството все по-често се случва от фронтови позиции или медицински заведения, а не от бази.

Frontelligence Insight отбелязва, че някои бригади успяват да върнат повечето дезертьори, но общият им брой продължава да нараства.

Увеличението, въпреки суровите наказания, включително извънсъдебни, а в някои части - мъчения, инсценирани екзекуции и извършване на истинските репресии, отразява дълбоки структурни проблеми в руската армия и рискува сериозни вътрешни фрактури, пише Frontelligence Insight.

По-рано беше съобщено, че руски войници в Херсонска област подпалват собствените си военни машини и транспорт, за да избегнат настъпление към позиции на фронтовата линия, според украинската партизанска група „Атеш“.