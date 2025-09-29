Мелони разговаря по телефона с Тръмп

Италианският премиер Джорджа Мелони е провела телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, предадоха АНСА и „РАИ Нюз“. Разговорът е бил фокусиран върху Близкия изток, по-специално ивицата Газа.

Той се проведе малко след като Мелони беше в Ню Йорк за сесията на Общото събрание на ООН, но по време на тази визита там италиански медии не съобщиха за двустранна нейна среща с Тръмп.

Преди да отпътува за Ню Йорк, Мелони заяви, че италианското управляващо мнозинство обмисля идеята за внасяне в парламента на проект за признаване на палестинската държава, но при изпълнени две условия – освобождаване на заложниците, държани в ивицата Газа и недопускане на възможността „Хамас“ да участва в бъдеще в управлението на тази страна.

В речта си на сесията на Общото събрание на ООН Мелони подчерта, че „жестокостта и бруталността на атаката от страна на „Хамас“ срещу Израел са породили от страна на Израел една реакция, която принципно е легитимна“. Но Мелони също така заяви, че „реакцията на една агресия трябва винаги да зачита принципа на пропорционалността“. Италианският премиер добави, че: „Израел е прехвърлил този предел с една широкомащабна война, която засяга прекомерно палестинското население. И именно поради това еврейската държава в крайна сметка наруши хуманитарните норми, причинявайки масово избиване на цивилни граждани“.

Италианският премиер заяви също така в речта си: „Ние не се присъединяваме към онези, които прехвърлят цялата отговорност за случващото се в Газа върху Израел. Защото „Хамас“ е този, който разпали войната. „Хамас“ е този, който може да сложи край на страданията на палестинците, като незабавно освободи всички заложници. „Хамас“ е този, който изглежда иска да просперира от страданията на народа, който твърди, че представлява“.

Мелони изтъкна, че за да се сложи край на войната в Газа, са нужни конкретни решения, защото мирът не се гради само върху призиви или от идеологически изявления, а се гради с търпение, кураж и разум. Тя изтъкна, че Италия е на разположение за всеки, "който е склонен да работи по сериозен план за освобождаване на заложниците от Газа, за трайно прекратяване на огъня, за изключването на „Хамас“ от всякаква динамика на управление на Палестина, за поетапното изтегляне на Израел от палестинския анклав, както и за ангажимента на международната общност в управлението на фазите, които ще последват прекратяването на огъня до реализирането на перспективата за две държави. Мелони също така заяви в речта си, че предложенията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно войната в Газа и Близкия изток са много интересни", припомнят италиански медии, цитирани от БТА.