Мелони и Тръмп се подиграха на височината на Мерц и на Зеленски ВИДЕО

Глобалните срещи на върха често водят не само до сериозни дипломатически преговори, но и до безгрижни, непланирани моменти, които попадат в заглавията. Нещо подобно се разигра в Белия дом по време на многостранна среща за конфликта между Русия и Украйна в понеделник, 18 август, където микрофон засне откровени разговори между световните лидери.

Срещата, която се фокусира върху усилията за настояване за прекратяване на огъня между Русия и Украйна, събра лидери от цяла Европа заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп. Сред тях беше и италианският премиер Джорджия Мелони, чийто импровизиран разговор с Тръмп бързо се разпространи онлайн след като беше хванат на отворен микрофон.

Преди началото на срещата, докато Тръмп и Мелони се отправят към местата си, двамата лидери си разменят шеги за ръста на германския канцлер Фридрих Мерц.

Тръмп направи комплимент на Мерц, казвайки му, че изглежда добре. Тогава Мелони се намеси:

„Той е много висок“, заяви тя с което Тръмп бързо се съгласи. След това Мелони добави със смях: „Никога не искам да е близо до мен. Предпочитам Володимир“, допълни тя, визирайки украинския президент.

Клюките предизвикаха развеселени реакции онлайн, където потребителите отбелязаха как дори на срещи с висок залог лидерите се отдават на непринудени закачки. За Мерц обаче със сигурност би било по-добре, ако не седи до Мелони. Друго видео между тримата стана още по-популярно - докато Мерц "изнасяше лекция" на Тръмп относно мира в Украйна, Мелони, която стоеше между тях, не успя да се сдържи и множество пъти завъртя експресивно очите си. Кадрите именно от този момент наводниха мрежата.

А след срещата ръстът на самия Тръмп беше обект на коментари. Изображението на всички европейски лидери, стоящи в редица, заедно с американския президент бе това, което започна дискусията.

Може би сте чували шепоти и слухове за ръста на Тръмп, без да е даден окончателен отговор, въпреки твърденията, че е висок около 190 см. Поне така гласят документите, от последния му медицински преглед през април 2025 г.

На снимката Тръмп, с предполагаемия си ръст от 190 см, стои до Зеленски и Макрон, които са високи около 170 см. Но без да се вглеждате твърде внимателно, вероятно можете да видите, че няма около 15-20 сантиметра разлика между лидерите и Тръмп.

За справка, ръстът на Мерц, за когото Тръмп се съгласи, че е много висок, е също 190 см.

Това не е първият път, когато е подложен на критики заради ръста си, като мнозина си спомнят срещата му с принц Уилям през декември 2024 г. Престолонаследникът също е 190 см, но стърчеше над 47-ия президент на САЩ на снимките.

А още преди тази среща, докато Владимир Путин беше в Аляска, наблюдателни зрители отбелязаха, че разликата между двамата президенти не е особено голяма, като Путин е само с няколко сантиметра по-нисък от Зеленски и също е близо 170 см висок. Тук причината обаче объркването може да се дължи и на факта, че руският лидер носи обувки с платформи, които леко увеличават ръста му. Появиха се и слухове за екзоскелет.