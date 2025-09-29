Дясната ръка на Вучич: Искаме „Сръбски свят“

„Сръбският национален интерес включва суверенна Сърбия, „Сръбския свят“ и военен неутралитет. Косово и Метохия в рамките на държавните граници и отказ от отричане на традиционните приятелства“.

Това заяви Александър Вулин, дясна ръка на президента Вучич, на първата международна конференция „БРИКС – Сърбия сред приятели“, която се проведе днес в сградата на сръбския парламент, предаде БГНЕС. Речи изнесоха посланиците на Русия и Китай.

Вулин, чиято партия „Социалистическо движение“ организира събитието, заяви, че броят на присъстващите е знак за гражданска смелост, тъй като те не се съгласяват със „задължителното членство“ в Европейския съюз.

Бившият шеф на сръбската Държавна сигурност допълни, че целта на панела е да покаже какви възможности стоят пред Сърбия и подчерта, че „сръбският национален интерес“ е „Косово и Метохия“ (така Белград нарича независимо Косово - бел.ред.) в рамките на Сърбия.

„Всеки наш ход към ЕС е отдалечаване от Сърбия, от нашия суверенитет и от нашите приятели“, подчерта Вулин и попита дали някой вярва, че страната може да стане член на Съюза без нови условия. Той каза още, че за ЕС обединението на всички сърби в една държава не е приемливо, Косово е независима държава и не е предмет на разговор, а въвеждането на санкции срещу Русия е задължително условие.

„ЕС изисква отстъпки – от Косово, от нашите приятели, от нашата политика. Те не искат нищо, а предлагат всичко. Ще ни наложат легализиране на еднополовите бракове, ще поискат Сръбската православна църква да бъде сведена до нивото на неправителствена организация или да не се нарича така в Босна и Херцеговина. Колко време ще ни трябва, за да осъзнаем, че сръбският суверенитет не върви по европейския път?“, продължи Вулин.

На форума изнесе реч и руският посланик в Сърбия Александър Боцан-Харченко, който заяви, че БРИКС ще има ключова роля в създаването на многополюсен свят: „БРИКС, като съюз на развиващи се страни, има потенциал да се превърне във водещ играч при оформянето на новия световен ред. Важно е тези страни да обединят усилията си, за да укрепят многополюсността и справедливостта в глобалната политика.“

Той подчерта, че сътрудничеството на БРИКС със страни като Сърбия е важно за реализиране на тези цели: „БРИКС е в момента най-разнообразната организация в света, която обхваща култура, спорт, икономика, индустрия, финанси, външна политика и технологии. Всеки може да намери в нея своите приоритети.“

Китайският посланик Ли Мин отбеляза, че държавите от БРИКС говорят „с един глас“ в международните организации: „Светът преминава през фундаментални промени, невиждани от век. Унитерализмът, хегемонизмът и протекционизмът набират скорост. Някои държави започнаха търговски и технологични войни, които подкопават глобалния ред. За разлика от тях, държавите от БРИКС се придържат към принципите на откритост, равноправие, суверенитет, инклузивност и взаимна полза.“ Той добави, че БРИКС вече обединява почти половината от световното население и е надминал Г-7 по покупателна способност, допринасяйки с над 50% за глобалния растеж: „БРИКС се превърна във всеобхватен стратегически механизъм за сътрудничество, който носи осезаеми ползи.“

Посланикът припомни и предложението на сръбския президент Александър Вучич на Общото събрание на ООН – Белград да бъде място за диалог по глобални конфликти: „Това е духът на Движението на необвързаните и тази визия е в съзвучие с БРИКС и общия стремеж към мир. Китай подкрепя Сърбия и другите партньори за по-тясно сътрудничество с БРИКС.“

Конференцията беше подкрепена и от представители на сърбите от региона, Социалистическата партия на Сърбия, движението „Ние – гласът на народа“, както и от румънската евродепутатка Диана Йованович Шошока.

През 2023 г. Александър Вулин беше вкаран в „черния списък“ на САЩ за незаконен трафик на оръжие, корупция и проводничество на руските интереси на Балканите, а в рамките на същата година беше награден с Ордена на Руската федерация, лично от директорът на руската Федерална служба за сигурност и генерал в руската армия Александър Бортников. Вулин е основен радетел за сръбския геополитечския проект „Сръбски свят“, който цели доминация на Балканите.