По-интелигентно финансиране може да помогне на Украйна да спечели войните с дронове

В месеца след като президентът Владимир Путин отлетя за Аляска, за да се срещне с американския си колега, Русия увеличи въздушните си удари срещу Украйна с почти 50%, като същевременно изпрати дронове и дори изтребители отвъд границите на НАТО. В допълнение към "дроновата стена" за защита на източната граница на Организацията на Северноатлантическия договор, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен разумно призна необходимостта да се подкрепят украинските производители на дронове с допълнително финансиране в размер на 6 милиарда евро (7 милиарда долара). Въпросът е как ще бъдат изразходвани тези средства, пише в свой материал Bloomberg.

Украйна се нуждае от помощ, за да увеличи производството на всички видове безпилотни оръжия. Наскоро тя постигна успех с използването на дронове прехващачи срещу безпилотните оръжия от типа "Шахед", които Русия използва за бомбардиране на Киев и други градове. По-известни са евтините, бръмчащи квадрокоптери с "първолично виждане", които се оказаха чудесен изравнител на фронта. Оборудван с експлозиви или използван за разузнаване, той може да тормози танкове, да прекъсва линиите за снабдяване и да разбива руските формации.

Украинските войски предоставят обратна връзка в почти реално време на производителите, които постоянно усъвършенстват устройствата и софтуера им, за да осуетят руските контрамерки. Дронове, струващи по-малко от 500 долара, могат да унищожат активи на стойност милиони. Те са основната причина за толкова бавното напредване на руските сили.

С подкрепата на Европа и САЩ, Украйна е изградила внушителна промишлена база за производството на тези оръжия. Към началото на тази година около 500 частни производители произвеждали по 200 000 единици месечно. Министерството на отбраната на Украйна планира да закупи около 4,5 милиона FPV дрона тази година – повече от двойно в сравнение с миналата година. Официални представители твърдят, че общото производство може да достигне 10 милиона годишно, ако има налични средства.

Западната помощ все още не е съизмерима с мащаба на проблема. Коалиция от 20 държави, съпредседателствана от Обединеното кралство и Латвия, обеща 2,75 милиарда евро за финансиране на 1 милион дрона през тази година. Голяма част от тези средства обаче отиват при европейски производители, което забавя доставките и прекъсва обратната връзка с фронта, която е уникалното предимство на Украйна. Макар че новото обещание на фон дер Лайен – което според информациите ще бъде финансирано с лихвите от замразените руски активи – е много по-голямо, комисията все още не е заявила дали украинските производители ще бъдат основните бенефициенти.

Постоянният напредък на Русия повишава залога. Москва е централизирала масовото производство на големи и малки дронове, което й помага да поеме инициативата в някои части на фронта. Украинската изобретателност вече не е достатъчна; мащабът има значение.

Дания предлага един модел за преодоляване на тази разлика. Страната действа като агент на Европейския съюз за насочване на приходите, генерирани от замразените руски активи (около 830 милиона евро през тази година), директно към малките украински производители. Тя също така е създала съвместно производствено съоръжение, което сега обслужва Украйна, но по-късно може да се преориентира към снабдяване на датските сили. Съвместното производство има предимства: фабриките в чужбина са по-малко уязвими от руските удари и свързват украинското ноу-хау с веригите за доставки на НАТО. Все пак разстоянието забавя комуникацията с операторите на фронта.

Някаква комбинация от такива стратегии има смисъл за новата инициатива. На първо място, Европа трябва да увеличи директното финансиране на украинските фабрики, за да се възползва от тяхната бързина и ниски разходи. В същото време тя може разумно да разшири съвместните производствени проекти, които в крайна сметка ще допринесат за нейната собствена отбрана. От своя страна Киев правилно вдига неофициалната си забрана за износ на някои дронове; производителите се надяват, че допълнителните продажби ще помогнат за финансирането на разширеното производство, като по този начин се понижат разходите на единица продукция.

Самите евтини дронове няма да спечелят войната; те имат много ограничения и изискват обучени оператори, които са в недостиг. Украйна все още се нуждае от противовъздушна отбрана, артилерия и бронирани машини, както и от повече работна ръка. Но дроновете са най-рентабилният начин да се осуети напредъка на Русия и да се повиши цената на агресията. Европа трябва да ги финансира бързо – и разумно.