Във Върховната рада на Украйна е регистрирана резолюция, предлагаща номинирането на президента на САЩ Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир. Авторите на инициативата принадлежат към две фракции: групата "За бъдещето" – Анна Скороход, Анатолий Урбански и Тарас Батенко, както и от групата "Възстановяване на Украйна – Александър Юрченко и Анатолий Бурмич.

В момента текстът на резолюцията все още не е официално публикуван, но в изявлението се споменава инициативата за номиниране на Доналд Тръмп за една от най-престижните световни награди за мир.

На 23 септември, по време на заседание на Общото събрание на ООН, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може да получи Нобелова награда за мир за "постиженията си в спирането на войните", но за него това не е основната цел.

"Всички казват, че трябва да получа Нобелова награда за мир за всяко от тези постижения, но за мен истинската награда ще бъдат синовете и дъщерите, които живеят и растат заедно със своите майки и бащи, защото милиони хора вече не умират в безкрайни и безсмислени войни. Повече ме интересува спасяването на животи, отколкото спечелването на награда."

По време на дискусията се споменава и позицията на президента на Украйна Володимир Зеленски: той отбеляза, че би номинирал Доналд Тръмп за Нобелова награда за мир, ако спре руската агресия срещу Украйна. Подобни изявления подчертават динамиката на междупарламентарните инициативи и международните дискусии за мира и наградите.

Инициативата във Върховната рада демонстрира активния подход на украинските парламентаристи към темата за мира и ролята на световните награди в глобалния дискурс. Още в ранните етапи на разглеждане на резолюцията това решение обръща внимание на това как политическите изявления и номинации могат да повлияят на имиджа на страната на международната сцена и отношенията ѝ с партньорите.

Перспективите за подобна инициатива остават отворени: дори ако документът не бъде подкрепен, самият факт на обсъждане подчертава ролята на Украйна в търсенето на пътища към глобален диалог и мир.