Регистрацията за "Фолк Маратон София" започна: Защо и как да се включиш?

Фолк Маратон е международна среща на музиканти, танцьори и фолклорни ентусиасти от всички краища на света. Провежда се всяка година в различна държава и се организира от местни доброволци и хора, които обичат традициите, музиката и танца. Това не е просто фестивал — това е пространство за споделяне и музикални и танцувални приключения. Тази година домакин е София, която прави Фолк Маратон за първи път да посети балканите!

Повече за събитието може да прочетеш на: https://folkmarathonsofia.com/

Какво предстои?

Дневната програма ще включва над 90 работилници по музика и танци и над 30 концерта — всички със свободен достъп срещу дарение. Събраните дарения отиват към водещия на събитието — било то работилница или концерт. Атмосферата е свободна, спонтанна или строго организирана, но винаги вдъхновяваща. Потвърдени локации и съмишленици срещнахме в лицето на клуб ПАВЕ, Джаз Бар, Абордаж, Делта Блус Бар, НЧ “Природа и наука”, The Steps и други.

Как мога да се включа?

С участието си във Фолк Маратон ставаш не само част от събитието, а и от международната фолк общност. Можеш да се включиш активно: да водиш работилница по танци или музика, да изнесеш концерт, да предложиш идея, да експериментираш с нещо, което винаги си искал/-а да пробваш. Може и да създадеш група по интереси с други ентусиасти и да изследвате заедно тема, която ви вълнува. Като редовен участник можеш да избереш и роля като доброволец. Ще имаш възможност да се запознаеш отблизо с екипа и организацията, и да се включиш в някои от процесите — посрещане и проверяване на участници, помощ с озвучаването и други задкулисни магии.

Включи се като се регистрираш на: https://forms.gle/x7coHQKd92ZXkb5s8.

А как стои въпросът с бюджета?

Често ни питат: „Имате ли бюджет? Можем ли да свирим с нашата банда?“. Фолк Маратон не е типичен фестивал. Няма хонорари, няма ясна граница между публика и изпълнители, между преподавател и ученик. Един ден си в една роля, а още същия следобед — в съвсем друга. Всички редовни участници си поделят разходите за зали, техника и организация. Така се формира участническата такса. Основната цел е споделянето — на страстта към народната музика и танци, и на култури от близо и далеч.

Ако не можеш или не искаш да се включиш като редовен участник, срещу дарение можеш да посетиш избрани работилници и концерти. Късната вечерна програма и новогодишната вечер са с отделни (ограничен брой) билети на достъпни цени. Новогодишната събитието можеш да откриеш ТУК.

А кога ще може да видим програмата?

Програмата на Фолк Маратон се оформя след края на регистрацията — обикновено в рамките на 2–3 седмици местата се запълват, а местният екип започва да подрежда дневния график. Целта е до края на ноември да има публикувана пълна програма с всички работилници и локации, така че да има време да се подбере на какво да се отиде. През деня ще се случват работилници по танци, музика и импровизации на различни места из града, а вечерите ще събират участниците на джем сешъни, концерти, тайни мазурки и спонтанни партита. Всички 300 участници се събират заедно само веднъж, за да отпразнуват Нова година заедно — както си му е редът: с много музика и танци.

Накратко...

Възможностите да се включиш във Фолк Маратон са много и разнообразни. Събитието се гради на основата на взаимна споделеност — на музика, танци, но и на отговорност и грижа. Това е място, където традицията среща импровизацията, и създава нови пространства за креативност и вдъхновение.

Надяваме се да те видим на купона!

Зад организацията стоят Сдружение Балфолкарѝя, Фондация Феникс Перпетикум, Сдружение за антични възстановки „Мос Майорум Улпие Сердице“, както и много приятели и съмишленици. Събитието е част от културния календар на Столична община и се случва с подкрепата на Регионалния исторически музей – София.