Бомбена заплаха временно затвори Октоберфест

Заплаха е свързана с взрива от тази сутрин

01.10.2025 | 14:33 ч. 11
Властите в Мюнхен временно затвориха световноизвестния бирен фестивал "Октоберфест" заради бомбена заплаха, свързана с взрива тази сутрин в северната част на германския град, предаде ДПА.

Общинските власти са взели решение фестивалът днес да остане затворен до 17 часа. Причината се “дължи на бомбена заплаха, вързана с взрива в Северен Мюнхен". В текста се допълва, че властите са получили писмо със заплаха.

По-рано днес мюнхенската противопожарна служба съобщи, че е получила сигнал за пожар в жилище в северния квартал "Лерхенау" в около 4:40 ч. Местни жители разказаха, че са чули експлозия и изстрели. Недалеч от горящата къща бе открит ранен човек, за когото по-късно полицията съобщи, че е починал.

Междувременно спешните служби заявиха, че в подпалената къща са открити капани с взривни устройства, което е наложило намесата на сапьори.

Според разследващите пожарът е бил причинен умишлено. / БТА

Мюнхен бомбена заплаха Октоберфест полиция взрив
