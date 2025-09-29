IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На един от самолетите F-16 е констатиран теч на гориво

Неизправността би трябвало да бъде отстранена до края на месеца, заяви Запрянов

29.09.2025 | 16:52 ч. 49
Снимка: БГНЕС

На двуместен самолет F-16D Block 70 е констатиран теч на гориво от един от вътрешните отсеци за разполагане на горивните резервоари, а представител на "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността, заявява министърът на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на народния представител от "Възраждане" Цончо Ганев. Отговорът е публикуван на интернет страницата на Народното събрание.

Депутатският въпрос е относно доставените за българските Военновъздушни сили самолети F-16 Block 70.

Съгласно регламентиращите документи е налице техническа неизправност, което налага предприемане на действия за установяване причините и извършване на дейности по възстановяване изправността на самолета, обяснява министърът.

С цел осигуряване на достъп до предполагаемия нехерметичен възел и установяване на причината за неизправността, инженерно-техническият състав от авиобаза Граф Игнатиево, съвместно с полевите представители на американската страна, са извършили значителен обем от дейности по самолета. След констатиране на вероятната причина е изготвен доклад. След консултации с американската страна е уточнено, че представител на компанията производител на самолета - "Локхийд Мартин", ще пристигне до края на септември за отстраняване на неизправността, посочва още Атанас Запрянов.

Военновъздушните сили провеждат регулярно консултации с американската страна, като същевременно са направени заявки за доставка на допълнителни консумативи и материали, отбелязва министърът.

Доставени са само два самолета F-16 Block 70 и те не участват в носенето на бойно дежурство за охрана на въздушното пространство на България, посочва още Запрянов.

България получи първите два изтребителя F-16 Block 70 през април и юни. До края на 2025 г. в изпълнение на договора от 2019 г. страната ни следва да получи общо осем такива самолета. Военновъздушните ни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70 до края на 2027 г., когато се очаква да бъдат доставени още осем самолета по втория договор.

Министерството на отбраната не е в състояние да предостави конкретни дати или периоди, в които останалите шест самолета F-16 Block 70 ще кацнат в България, защото планирането на полетите от САЩ е сложен и продължителен процес, заяви Атанас Запрянов в началото на август, пише БТА.

f-16 теч гориво Запрянов
