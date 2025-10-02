Фронтовите градове на Украйна са изпълнени със страх и неподчинение

В новия си магазин за дрехи в сърцето на украинския град Краматорск, намиращ се на фронтовата линия, Максим Лисенко изведнъж спира да говори и се вслушва. "Ето там", казва той, навеждайки се към прозореца с изглед към улицата. "Ще се гмурне. Ще падне."

Лисенко е чул високия звук на руски самоубийствен дрон. Минути по-късно се чува силен взрив. "Бум! Това е Краматорск!", казва той с усмивка. "Това е Краматорск."

Това е третата атака, на която Ройтерс е свидетел за по-малко от час, от руски камикадзе дронове, тероризиращи небето над един от последните бастиони на Украйна в ожесточено оспорваната област Донецк. Хиляди безпилотни летателни апарати висят над повече от 1000 км (620 мили) от фронтовете в източната и южната част на Украйна по всяко време, което прави дори малките пехотни атаки опасни и скъпи.

Въздушната заплаха се простира до селата, градовете и големите градове, попадащи в зоната на удара – ивица земя с ширина 20-25 км от двете страни на фронтовата линия, където летят бързи и маневрени дистанционно управлявани дронове с изглед от първо лице (FPV) и други модели.

Докато руските войски настъпват на запад в Донецк, Краматорск е на ръба. Някои части от града са на по-малко от 20 км от руските позиции, а десетки хиляди хора, които все още живеят там, трябва да решат дали искат да останат.

За 29-годишния Лисенко не става въпрос да напусне. През юни той отвори магазина си "Zaboy" на приятна, осеяна с дървета улица. Без да се смущават от експлозиите, войници и цивилни разглеждат стелажите с тениски и суичъри или си купуват кафе от бара.

Ярките светлини, белите стени и фоновата музика не биха изглеждали неуместни в магазин в Ню Йорк или Париж. На стената зад касата има табло, покрито с емблеми, дарени от военни части.

"Всички тениски носят посланието, че трябва да се освободим от окупационните сили", казва Лисенко, докато преглежда колекцията си. "За нас това не са просто думи, а живот."

На главния градски площад улични чистачи почистват отломките от експлозията на дрон, която е повредила кола. Покрит пазар също е бил ударен, което е причинило щети и леки наранявания. Една продавачка, чието лице все още е покрито с прах от експлозията, стои зад тезгяха си и отказва да напусне.

Ройтерс се срещна с трима души, които по различни причини се намираха в и около Краматорск и съседния Славянск.

"Започнах да чувствам, че трябва да бъда тук, защото няма да си простя, ако не видя това място, ако то бъде окупирано в даден момент", казва Дарка Харник, която работи по Маршалския план за енергийна сигурност на Украйна, който има за цел да привлече инвестиции в енергийната инфраструктура. "Веднага щом слязох от влака, се чуваха експлозии, буквално от гарата. Това е новата реалност", казва тя, стояща пред затворената „Вилна хата“ – или Свободната къща – обществен център, в който е била доброволец, когато е била на 16 години.

И тримата отхвърлиха идеята да се отстъпят територии на Русия в замяна на мир, както предложи руският президент Владимир Путин. Основната му териториална амбиция е да контролира целия Донбас, който обхваща регионите Донецк и Луганск.

Русия е окупирала практически цялата Луганска област, а изследователската група „Институт за изучаване на войната“ изчислява, че към 7 август Украйна контролира само около 25% от Донецка област.

Краматорск и Славянск, два града с около 200 000 жители преди войната, а сега едва половината от този брой, се намират в така наречения „крепостен пояс“ и са сред единствените големи населени места, които все още стоят на пътя на Путин в Донецк.

На изток се намира Луганск, на юг са гарнизонните градове Костянтиновка и Покровск – почти обградени от руските сили – а на запад има предимно села и полета.

Тези полета включват земя, управлявана от 61-годишния Серхий Куринни, директор на селскостопанската група „КрамАгроСвит“, която включва млекарски завод и ферма за едър рогат добитък. Куринни, чието семейство обработва земята от поколения, не вярва, че Путин ще спре в Донбас, ако той бъде предаден в рамките на мирно споразумение.

Киевският международен институт по социология заяви, че според последното му проучване 75% от украинците категорично отхвърлят руските предложения за прекратяване на войната, според които Киев ще изтегли войските си от Донбас.

В същото време 62% от украинците са готови да издържат войната колкото е необходимо, показва проучването, проведено между 2 и 14 септември, спрямо 71% през май 2022 г. и 54% през март 2025 г. Само 18% очакват мир през тази година. В проучването са участвали 1023 респонденти от територии, контролирани от Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски категорично отхвърли териториалните претенции на Русия. Той иска примирие, подкрепено от гаранции за сигурност от международните съюзници, като територията да бъде обсъдена по-късно чрез дипломация.

Разстоянието между позициите е голямо и Путин изглежда не е в настроение да отстъпи. Киев призовава европейските партньори, и особено американския президент Доналд Тръмп, да наложат нови строги санкции, които да принудят Кремъл да направи компромис.

Но Тръмп се въздържа да го направи.

С малко признаци за излизане от задънената улица, Славянск и Краматорск бавно се вкарват в още по-голяма опасност. Някои жители остават непокорни.

"Няма съмнение, че руските войски се приближават, недалеч от границите на града", казва Лисенко. "Видяхме три атаки буквално през последния половин час, но градът определено ще остане под украинското знаме."

Славянск и Краматорск отдавна са в обсега на руските ракети, които са много по-мощни от дроните. Броят на сградите, превърнати в руини, продължава да нараства.

В Краматорск свежи цветя са поставени пред ресторант, ударен от руска ракета през юни 2023 г., при което загинаха най-малко 12 души, включително 14-годишни близначки. Изкривеният метал и развалините остават недокоснати, а снимки на загиналите са изложени на показ.

Това, което се променя сега, е развитието и разпространението на дронове, често евтини, способни да се насочват към предварително зададени цели или да се управляват дистанционно. Те пренасят малки и големи товари, но всички могат да бъдат смъртоносни.

И двете страни се надпреварват да разработват по-ефективни системи за заглушаване, които разбъркват сигналите, докато дроновете с оптични влакна, свързани чрез фини кабели, които се размотават по време на полет, представляват нова заплаха именно защото не могат да бъдат заглушени.

Те обикновено имат обхват между 10 и 20 км, но според експерти той се разширява до 25 км и повече.

Всичко това прави небето над градовете по-малко безопасно.

Това също усложнява логистиката, като прави пътищата за влизане и излизане опасни. Основният маршрут от Покровск по-на юг е прекъснат. Обичайният път за достъп от север е компрометиран.

Много превозни средства напускат магистрала М-03 малко северно от Славянск, където ръчно нарисувани знаци предупреждават за опасността от FPV дронове и съветват шофьорите да вземат алтернативен маршрут през града.