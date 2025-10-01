Подигравка с демократите: Шапките "Тръмп 2028" небрежно закриваха бюрото му

Президентът Доналд Тръмп сподели снимки в Truth Social във вторник, показващи червени шапки с надпис "Тръмп 2028“, стратегически изложени на бюрото Resolute Desk по време на среща в Овалния кабинет с лидерите на демократите в понеделник с надеждата да се предотврати спиране на работата на правителството.

"Администрацията на Тръмп иска ясна резолюция за продължаване на финансирането на правителството – точно същото предложение, което демократите подкрепиха само преди 6 месеца, 13 пъти по време на администрацията на Байдън“, каза говорителката на Белия дом Абигейл Джаксън пред Fox News Digital.

"Но радикалните демократи спират работата на правителството, защото искат списък с желания на стойност близо 1,5 трилиона долара, включително безплатно здравеопазване за нелегални имигранти. Радикалната програма на демократите беше отхвърлена от американския народ преди по-малко от година на изборите, сега те спират работата на правителството и държат американския народ за заложник", продължи говорителят.

"Мисля, че сме на път към спиране на работата на парламента“, предупреди вицепрезидентът Джей Ди Ванс след срещата в понеделник.

Trump did indeed have those “Trump 2028” hats out during the meeting with the Big Four yesterday, according to two people familiar … https://t.co/yq5JqSGfmH https://t.co/PbVxJqh8X0 — Seung Min Kim (@seungminkim) October 1, 2025

Това, което привлече вниманието, обаче бяха червените шапки MAGA, които Тръмп и щабът му използват постоянно. Щампата "Тръмп 2028" определено беше като трън в очите на Демократическата партия. Това е поредната "лека закачка" от страна на американския президент с желанието си да бъде на пост и за трети мандат.

На една снимка ликуващият Тръмп се усмихваше самодоволно, докато сочеше Джефрис зад бюрото на Resolute, където шапките бяха изложени на показ.

По-късно Джефрис каза пред CNN, че шапките от 2028 г. просто "случайно са се появили по средата“ на срещата. "Той не се опита да подаде на мен и лидера Шумер шапката "Тръмп 2028“. Те просто се появиха по средата на срещата на бюрото. Това беше най-странното нещо досега“, каза той.

"Просто погледнах шапката, погледнах Джей Ди Ванс, който седеше отляво на мен, и попитах: "Нямаш ли проблем с това?“, на което Ванс отговори: "Без коментар.“

Президентът също така се подигра на Джефрис с дигитално променено видео на лидера на малцинството в Камарата на представителите, носещ сомбреро, докато мариачи група пееше серенада на демократа от Бруклин.

Тръмп публикува поредица от провокативни публикации само часове преди федералното правителство частично да прекрати работата си в полунощ в сряда, след като всички демократи в Сената, с изключение на трима, гласуваха против законопроект за краткосрочно финансиране.

Прекратяването на дейността е първото от декември 2018 година, когато несъществените правителствени операции бяха прекратени, а десетки хиляди федерални служители бяха временно освободени от работа или принудени да работят без заплащане в продължение на 35 дни, докато законодателите не се споразумеят за временна мярка за финансиране.