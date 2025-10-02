Дори във война с дронове, един човек и пушка могат да оставят своя отпечатък

Руснаците натискат силно, когато двама разузнавачи от елитна украинска разузнавателна рота са изпратени в село близо до град Добропилия, за да подкрепят пехотата, която държи линията.

На "Рус" и "Артист" е казано, че трябва да удържат два моста в продължение на поне две седмици, след което ще бъдат сменени. След като натовариха колкото можеха провизии, те се промъкнаха напред под прикритие, докато руски дронове бръмчаха във въздуха над тях.

Петдесет дни по-късно сержантът Рус се върна без Артист. Неговата част, 14-та бригада "Червона калина", ще го препоръча за медала "Герой на Украйна", най-високото военно отличие в страната. Бригадата му бе задържала руснаците в селото, позволявайки на други части да контраатакуват по фланговете им и да ги обкръжат. В защита на тези два моста Рус лично уби 27 вражески войници с пушка.

Разказът на Рус за поредицата от засади срещу руснаците, потвърден и допълнен от операторите на дронове, които го наблюдаваха, от техните видеозаписи и от командирите на неговата рота, показва как дори във война, в която все по-често се използват роботи, все още има отделни войници, които се оказват жизненоважни за победата.

"Този човек унищожи огромно количество вражеска пехота", каза лейтенант Мацик, командир на разузнавателната рота. "Потвърдихме с дрона, че той лично ги е унищожил с огнестрелно оръжие."

Две седмици след завръщането на Рус, той разказа историята си на The Times в командния пункт на ротата в една къщичка. Руски планиращи бомби се целеха в съседните сгради. Вражески дронове, търсещи движеща се цел, кръжаха над нашата листвена покривка, а високото им бръмчене понякога беше трудно да се различи от звука на комарите. Украинската артилерия удряше с редовен ритъм в далечината.

На Рус и Артист им отне цял ден, за да стигнат до селото. Руснаците пробиваха към Добропилия, стратегически пътен възел, и техните очи в небето щяха да поразят всяко превозно средство в радиус от 10 км от фронтовата линия.

По пътя се присъединиха към четирима войници от редовна пехотна рота от тяхната част. Двама от войниците, по-възрастният с кодово име „Дядо“ и по-младият "Зиома", никога преди не бяха виждали бой.

Една опустошена сестринска част се оттегляше от селото под натиска на руската артилерия, минохвъргачки и дронове. Рус и другите пет мъже, които ги заместваха, се разделиха и методично претърсиха своя сектор от селото, разчиствайки къща след къща, преди да заемат позиции в две къщички.

Оттеглящата се част беше оставила провизии и заловена руска радиостанция за Рус и неговите два екипа, което им позволяваше да подслушват врага. Украински дронове във въздуха над тях постоянно наблюдаваха подходните пътища.

Рус знаеше, че и руските ще наблюдават. Всеки отбор от трима души щеше да поема четиричасови дежурства, чакайки руснаците, за които знаеха, че ще дойдат. След три дни именно небрежността на руснаците предупреди Рус, че те влизат в селото, водени от собствените си офицери, които ги наблюдаваха от дрон във въздуха.

Част от екипа на Рус остана на прикритие в къщичките, докато други се придвижиха в подготвена засада по пътя, скрити в плетеница от трева и храсти. Той съобщи руските позиции на командира си, който наблюдаваше отгоре.

"Момчетата седят в укритие и разбирам, че руснакът тича и че може да пропуснат. Ако ще стреляме, трябва да е сигурно, и искам да ударят отзад, за да не разкрият позициите си", каза лейтенант Мацик.

Рус и Артист изчакаха, докато руснаците се приближиха на 30 метра, за да стрелят. Някои от ранените се самоубиха с гранати, други бяха улучени от украински дронове.

Въпреки загубите си, в следващите седмици руснаците продължиха да идват, обикновено на малки групи, преминавайки през селото по двойки, по трима или дори сами. Винаги използваха един и същ маршрут, за да преминат мостовете. Осем пъти в рамките на 50 дни огневата група заемаше скрита позиция в храсталаците на тесни места, за да засажда руснаците.

„Момчетата бяха в къща, камуфлирани. Веднага щом руснаците се приближаваха на определено разстояние, за да можем да ги ударим, момчетата изскачаха, убиваха ги и се криеха отново“, каза „Боксър“, 28-годишен, заместник-командир на разузнавателната рота, който наблюдаваше Рус на смени с Мацик. „Руснаците никога не разбраха къде са засадите.“

Когато руснаците не се опитваха да напреднат, дроновете им търсеха Рус и хората му. Командирите им бяха планирали да останат до десет дни, но артилерията обстрелваше къщите около тях, където руснаците подозираха, че се крият. Мъжете се редуваха да се крият в мазето, но можеха да си позволят да свалят тежките си бронежилетки най-много за половин час в тихите моменти. Дроновете летяха, за да доставят провизии.

„От време на време правех някои упражнения – клякания, лицеви опори, малко. Само за да не полудея вътре“, каза Рус. „Почивките за тоалетна трябваше да се задържат до зори или залез, когато сивото осветление затрудняваше камерите да ги забележат. В продължение на седем седмици се миеха само с мокри кърпички.“

Руснаците обаче напредваха в други сектори на фронта и постепенно се приближаваха към къщите, контролирани от Рус и неговите екипи. Към 30-ия ден маневрите ставаха все по-трудни.

Миризмата на смъртта беше непоносима. „Миришеше на гниещо месо. Аз свикнах с нея, но за всеки човек тази миризма е различна. Някои свикват с нея за един ден, други за един месец, а трети никога не свикват“, каза Рус.

Рус и Артист заеха позиция във втора къща, когато първоначалната им позиция беше унищожена. Втората също беше ударена от минометен снаряд. Рус, който беше в мазето, остана невредим. Артист беше ранен.

„Сградата се срути и той излезе, замаян, през праха. Опитваше се да се ориентира по стените, но те вече ги нямаше и се озова на улицата“, разказва Рус. „Беше ранен от шрапнел в ръцете и краката, раните бяха повърхностни. Превързахме го и му сложихме превръзки.“