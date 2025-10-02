САЩ ще предоставят на Украйна информация за ракетни удари дълбоко в Русия

САЩ ще предоставят на Украйна разузнавателна информация за ракетни удари с голям обсег срещу енергийната инфраструктура на Русия, заявиха американски официални лица, докато администрацията на Тръмп обмисля изпращането на Киев мощни оръжия, които биха могли да поразят повече цели в Русия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп наскоро даде съгласието си разузнавателните агенции и Пентагонът да подпомогнат Киев с ударите. Американски официални лица молят съюзниците от НАТО да предоставят подобна подкрепа, заявиха тези хора. Разширяването на обмена на разузнавателна информация с Киев е най-новият знак, че Тръмп засилва подкрепата си за Украйна, след като усилията му за напредък в мирните преговори са в застой.

Според официални лица, това е първият път, когато администрацията на Тръмп ще подпомогне украинските удари с ракети с дълъг обсег срещу енергийни цели дълбоко в руска територия.

Макар че САЩ отдавна подпомагат дроновите и ракетните атаки на Киев, споделянето на разузнавателна информация означава, че Украйна ще може по-ефективно да нанася удари по рафинерии, тръбопроводи, електроцентрали и друга инфраструктура, отдалечена от границите й, с цел да лиши Кремъл от приходи и петрол, необходими за поддържане на инвазията.

САЩ обмислят и доставки на ракети Tomahawk и "Баракуда", както и други американски ракети, изстрелвани от земята и въздуха, с обсег от около 500 мили, заявиха други представители на администрацията. Все още не е взето решение какво да се изпрати, ако изобщо се изпрати нещо, заявиха представителите.

Разследването, съчетано с по-мощни оръжия, би могло да има много по-силен ефект от предишните удари на Украйна в Русия, като причини по-големи щети на енергийната инфраструктура и блокира руската противовъздушна отбрана. Американските представители очакват писмени указания от Белия дом, преди да споделят необходимата информация, заяви един от представителите.

Говорител на Агенцията за военно разузнаване заяви, че не може да коментира текущи или активни разузнавателни операции.

Администрацията наскоро одобри продажбата на Украйна на Extended Range Attack Munitions, ракета, изстрелвана от въздуха, която може да пролети между 150 и 280 мили. Крилатите ракети Tomahawk, едно от най-прецизните оръжия на САЩ, имат обхват от около 1500 мили.

Украинският президент Володимир Зеленски разкри миналата седмица, че е поискал от Тръмп ракети Tomahawk. Вицепрезидентът JD Vance заяви в неделя по Fox News, че САЩ обмислят искането на Украйна.

Одобрението за предоставяне на допълнителна разузнавателна информация дойде малко преди Тръмп да изрази недоволството си от руския президент Владимир Путин в публикация в социалните медии миналата седмица, в която обяви, че Украйна може да си възвърне всичките си отнети територии, заявиха американски официални лица. Тръмп беше казал по-рано, че Украйна не може да спечели битката, без да може да нанесе удари в Русия.

Украйна от години извършва атаки с дронове в Русия, но администрацията на Тръмп ограничи използването на най-мощните оръжия и споделянето на разузнавателна информация. Администрацията на Тръмп спря новите доставки на тактически ракетни системи на армията (Atacms), които първоначално бяха изпратени в Украйна по време на администрацията на Байдън.

Пентагонът наложи процес на преразглеждане за всеки път, когато украинците искат да ги използват. Това вето попречи на Киев да изстреля предоставените от САЩ Atacms, които имат обсег от около 190 мили, в Русия от края на пролетта. Поне в един случай Украйна се опита да използва ракетите срещу цел на руска територия, но искането й беше отхвърлено.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп се опитва да посредничи за прекратяване на огъня в Украйна като път към по-широко споразумение. Първоначалният му подход – да предложи на Путин икономически и търговски стимули, за да спре инвазията – не успя да спечели подкрепата на руския лидер. Преговорите за прекратяване на войната, продължаваща вече 3 години и половина, зациклиха след поредица от срещи между руските и американските лидери.

Президентът даде сигнал, че вероятно ще потърси друг подход. През последните дни Тръмп получи множество брифинги за ситуацията на бойното поле и се фокусира върху липсата на териториални придобивки от страна на Русия. Публичните му коментари са критични към напредъка на Русия във войната.

„Всички мислеха, че Русия ще спечели тази война за три дни, но не се получи така. Трябваше да бъде само една бърза малка схватка. Това не представя Русия в добра светлина“, каза Тръмп по време на реч пред ООН миналата седмица.

Москва внимателно анализира изявленията на САЩ за доставката на ракети Tomahawk на Украйна, заяви в понеделник говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

„Въпросът остава: кой може да изстреля тези ракети, дори и да се озоват на територията на режима в Киев?“, каза Песков. „Само украинците ли могат да ги изстрелват, или американските военни ще го правят? Кой определя целите на тези ракети? Това изисква много задълбочен анализ.“

Европейските официални лица приветстваха тази стъпка. Германия е инвестирала около 350 милиона долара в развитието на индустриалния капацитет на Украйна за производство на оръжия за дълбоки удари.

Украйна се нуждае от помощ в три ключови области за противодействие на руската агресия: противовъздушна отбрана, способност да удържи фронтовата линия и способност да нанася удари в дълбочина на територията на Русия, заяви бригаден генерал Йоахим Кашке, който отговаря за военната помощ на Германия за Украйна.