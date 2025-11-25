Меган Маркъл уверена: Никой не ме обича повече от Хари

Меган Маркъл похвали съпруга си принц Хари. 44-годишната актриса знае, че той я обича повече от всеки на света. И е уверена, че принцът ще я подкрепя, каквото и да прави тя.

"Той ме обича толкова смело, изцяло и той също има различна перспектива, защото вижда медиите, които аз не бих. Никой на света не ме обича повече от него, така че - аз знам, че той винаги ще се увери, че ме подкрепя. С Хари - имаш човек, който просто има това детинско учудване и игривост. Бях толкова привлечена от това и той изкара това и у мен. Това се пренесе върху всяка част от живота ни. Дори в бизнеса, аз искам ние да си играем и да се забавляваме, и да изследваме, да бъдем креативни", коментира Маркъл пред американското издание на "Harper's Bazaar".

