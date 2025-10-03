IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 8

Дронове затвориха летището в Мюнхен, десетки полети бяха отменени

Летището планира да поднови работа в 5:00 ч. местно време

03.10.2025 | 05:48 ч. Обновена: 03.10.2025 | 05:55 ч. 14
pixabay

pixabay

Около 20 полета бяха отменени късно снощи на германското летище в Мюнхен заради забелязани в района дронове, съобщи тази сутрин местната полиция, цитирана от ДПА.

Засегнати са близо 3000 пътници. Други 15 пристигащи полета са били пренасочени към летищата в Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт, се казва в изявление на летището.

Според полицията няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище.

По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един, или няколко дрона.

Свързани статии

Германската полиция съобщи, че пистите на мюнхенското летище са били временно затворени късно вечерта като предпазна мярка, съобщава БТА.

Местни и федерални полицейски служители са претърсили района за дронове и подозрителни лица, но не са открили нищо. Изпратен е бил и полицейски хеликоптер.

Това е пореден случай на нарушение на европейските авиационни правила от неидентифицирани апарати. Подобни инциденти затвориха летища в Дания и Норвегия миналата седмица.

Летището в Мюнхен е било затворено в 22:18 ч. местно време. От летището са пояснили през CNN, че планират да подновят работа в 5:00 ч. местно време.

Преди два дни пожар и експлозии разтърсиха сграда в южната част на Мюнхен. Заради инцидента Октоберфестът беше затворен. Силите на реда откриха експлозиви в сградата. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мюнхен дронове летище затворено
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem