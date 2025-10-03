Дронове затвориха летището в Мюнхен, десетки полети бяха отменени

Около 20 полета бяха отменени късно снощи на германското летище в Мюнхен заради забелязани в района дронове, съобщи тази сутрин местната полиция, цитирана от ДПА.

Засегнати са близо 3000 пътници. Други 15 пристигащи полета са били пренасочени към летищата в Щутгарт, Нюрнберг, Виена и Франкфурт, се казва в изявление на летището.

Според полицията няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище.

По първоначални данни не е още ясно дали става дума за един, или няколко дрона.

Германската полиция съобщи, че пистите на мюнхенското летище са били временно затворени късно вечерта като предпазна мярка, съобщава БТА.

Местни и федерални полицейски служители са претърсили района за дронове и подозрителни лица, но не са открили нищо. Изпратен е бил и полицейски хеликоптер.

Това е пореден случай на нарушение на европейските авиационни правила от неидентифицирани апарати. Подобни инциденти затвориха летища в Дания и Норвегия миналата седмица.

Летището в Мюнхен е било затворено в 22:18 ч. местно време. От летището са пояснили през CNN, че планират да подновят работа в 5:00 ч. местно време.

Преди два дни пожар и експлозии разтърсиха сграда в южната част на Мюнхен. Заради инцидента Октоберфестът беше затворен. Силите на реда откриха експлозиви в сградата.