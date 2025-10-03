IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 41

В Гърция има наводнени пътища

Екстремното време в цяла Гърция ще се задържи и утре

03.10.2025 | 11:00 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Островите Закинтос и Родос са силно засегнати от проливни дъждове, информират от Гражданска защита. Затвориха училищата, има наводнени пътни участъци, предаде кореспондентът на БНР. 

Трудна е ситуацията на остров Лимнос, съобщават местните власти.

Пътна полиция информира за рискови участъци на пътя в цялата област Еврос.

Предупреждават по мобилните телефони за риск от наводнения днес в Северна Гърция в районите на Серес, Солун и Халкидики. Приканват за ограничаване на движението в тези райони.

На островите в Егейско море се наложи намеса на пожарната, за да се спасяват хора от наводнени приземни етажи. На места имаше прекъсване на тока. Изкоренени дървета има и в област Атика.

Днес предимно в северната част на страната се очакват градушки, а по високите места вали сняг.

Екстремното време в цяла Гърция ще се задържи и утре, според синоптиците.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Гърция наводнени пътища наводнения
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem