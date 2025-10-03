В Гърция има наводнени пътища

Островите Закинтос и Родос са силно засегнати от проливни дъждове, информират от Гражданска защита. Затвориха училищата, има наводнени пътни участъци, предаде кореспондентът на БНР.
Трудна е ситуацията на остров Лимнос, съобщават местните власти.
Пътна полиция информира за рискови участъци на пътя в цялата област Еврос.
Предупреждават по мобилните телефони за риск от наводнения днес в Северна Гърция в районите на Серес, Солун и Халкидики. Приканват за ограничаване на движението в тези райони.
На островите в Егейско море се наложи намеса на пожарната, за да се спасяват хора от наводнени приземни етажи. На места имаше прекъсване на тока. Изкоренени дървета има и в област Атика.
Днес предимно в северната част на страната се очакват градушки, а по високите места вали сняг.
Екстремното време в цяла Гърция ще се задържи и утре, според синоптиците.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.