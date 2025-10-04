Далеч от фронтовата линия: Войната на Путин развързва стадо убийци

Това е страхотна история за разказване около лагерния огън, от онези, които могат да отвлекат вниманието на човек от 43-те различни вида хапещи насекоми, които по това време на годината в финландската Лапландия са жадни за кръв.

В тунтури, или планинската местност, която е покрита с диви плодове в крайния север в последните дни преди дългата тъмна зима, дебнат жестоки хищници. Местните саами казват, че убийците дори ядат езиците на жертвите си. И като че ли това не е достатъчно лошо, всичко това е свързано с войната в Украйна и по-специално с проекта на президента Путин за набиране на годни за военна служба руснаци, пише The Times.

В една от последните незасегнати от цивилизацията диви местности в Европа, покрита с гори, езера и блатисти мочурища, северните елени, напълнели след топлото и лениво лято, са на път да се приберат в оборите за зимата. Все повече от тях обаче биват убивани от вълци, мечки, рисове и росомахи, които са мигрирали през източната граница на Финландия с Русия.

Причината, според експертите, е, че руските ловци, които са запознати с оръжията, са били мобилизирани да се сражават на фронта и затова не контролират популациите на хищниците, които сега убиват северни елени във Финландия. По най-дългата граница на Европейския съюз с Русия се ловуват по-малко животни, което води до експлозия на популацията на хищниците.

"Вълкът е истински убиец и когато възникне ситуация, вълците убиват по няколко северни елени на ден", казва той. "Това лято два вълка дойдоха при нашата група и убиха 53 кърмещи северни елени за две седмици, като в много случаи оставиха малките живи. Малките се опитваха отчаяно да събудят майките си. При повечето от тези северни елени вълците изядоха само млечните жлези или малко от задните им крака."

По-на север и на изток, 33-годишният пастир Юхо Сепанен работи с брат си само на 12 мили от руската граница. Той изчислява, че големите хищници са им стрували около 100 000 евро (87 000 лири) досега през тази година: "Броят на убитите северни елени ме разочарова, защото с тях намалява източникът ми на прехрана. Ядосвам се, когато виждам северни елени, убити от вълци, но не изядени".

Предположението, че Путин е отговорен за нарушаването на естествения ред, подхранва широко разпространеното във Финландия мнение, че от Русия не може да се очаква нищо добро. Путин е известен с любовта си към активния отдих и е останал в паметта на мнозина с позоваването си пред камерите без риза по време на ловни и риболовни екскурзии с бившия си министър на отбраната Сергей Шойгу.

Статистиките на Асоциацията на оленярите във Финландия изглежда потвърждават твърденията, че Русия е отговорна за кръвопролитието. Прогнозира се, че убитите северни елени ще достигнат 6500 тази година, което е с една трета повече от 4866-те убити през 2021 г.

Миа Валтонен, старши учен във Финландския институт за природни ресурси, каза, че макар да има по-малко информация за мечките и росомахите, неговият екип е забелязал повече вълци в източната част. "През последните зими наблюдаваме много повече вълци в районите, където се отглеждат северни елени, и благодарение на генетичния мониторинг на ДНК знаем, че само малка част от вълците изглежда са от нашата територия“, обяснява тя. "Смятаме, че те са от руската страна."

За Джон Хелин, експерт по разузнаване от Хелзинки, работещ за Black Bird Group, която се специализира в наблюдение на руската армия, тази теория е напълно правдоподобна. Той казва, че в регионите, граничещи с Финландия, се наблюдава голям набор на войници, тъй като руските сили понасят по-големи загуби на фронта. Мурманск, например, предлага парични стимули за мъжете, които се запишат.

"Повечето от редовните войници от този район са изпратени на войната в Украйна", казва той. "Активността на гарнизона е намаляла. Редовните войници в тези райони, които биха могли да ловуват, са отишли на фронта."

Пастирите имат право да претендират за компенсация за загубите си. Има фонд на ЕС от 10 милиона евро (8,7 милиона лири), но те казват, че това не е достатъчно и призовават сумата да бъде удвоена.

Те искат също така броят на големите хищници да бъде намален до нивата отпреди Финландия да се присъедини към ЕС през 1995 г. „Парите не могат да компенсират години на работа, които са напълно загубени, ако хищниците убиват размножаващите се северни елени“, казва Нила Хирвасвуопио, пастир от народа саами от село Вуотсо.

Овчарите на северни елени документират убитите северни елени и споделят снимки в рамките на кооперативите си. Аслак Палто, овчар и документалист от Лемменйоки в Лапландия, каза, че често е очевидно кой хищник е извършил убийството.

"Вълците могат да атакуват отзад и да хванат задния крак", казва той. „Понякога намираш северно еленче, от което вълкът е откъснал парчета от задницата, но еленчето все още е живо. Но обикновено, когато убиват, те хващат за врата, задушават го и счупват трахеята, за да не може да диша.

Ако са гладни, вълците разкъсват стомаха и ядат от гърдите, но много пъти просто убиват северния елен и после преминават към убиването на друг.“

Другите големи хищници имат различни тактики. Мечката, казва Палто, "довършва започнатото и можете да видите, че не е останало много". През зимата, добавя той, вълците атакуват северния елен и го хапят по врата между лопатките. Понякога пият кръвта на животното, но оставят месото на трупа за по-късно. Рисът задушава елена, но после яде само от задницата, защото „не може да яде замразено месо“.