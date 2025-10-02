Трансформацията на Украйна в една от водещите военни сили в Европа, специализирана в използването на дронове и други иновативни технологии, е най-лошият кошмар на Владимир Путин. Но това е кошмар, който се превърна в реалност именно заради руската агресия, довела до разширяване и модернизация на украинската армия, а сега няколко страни от НАТО се опитват да се поучат от опита на Украйна, за да укрепят собствените си войски и военни способности.

Няколко украински военнослужещи пристигнаха в Дания тази седмица, за да споделят знанията си за управление на военни дронове с датските си колеги, след като скандинавската страна се сблъска с няколко инцидента с неидентифицирани дронове, летящи над въздушното пространство около летища и стратегически съоръжения.

Дания не е единствената страна от НАТО, която се стреми да се поучи от украинския опит. След като руски дронове навлязоха в полското въздушно пространство, Варшава предложи украинските сили да обучават полските си в противодействие на дронове. Украински военни инструктори също бяха изпратени във Великобритания, за да покажат на британските сили как да използват дронове най-ефективно в съвременната война.

Украинските дронове се отличиха на фронтовата линия и позволиха на силите на Киев да обърнат хода на битката за Черно море, докато украинските експлозивни дронове сега нанасят удари все по-дълбоко на руска територия.

Държавите от НАТО се учат от украинския опит с военни дронове на бойното поле

Сътрудничеството с Украйна в областта на производството на дронове се разшири дори до САЩ, след като Киев обяви, че иска да закупи оръжия на стойност 90 милиарда долара от американците, които в замяна биха могли да получат дронове, произведени в Украйна, според Ройтерс.

"Нашият опит, нашите специалисти и нашите технологии могат да се превърнат в ключов елемент в предстоящата европейска инициатива, "Стената срещу дронове", заяви украинският президент Володимир Зеленски в края на миналия месец.

Доскоро украинската армия се смяташе за твърде изостанала, за да се адаптира към стандартите на НАТО. Сега държавите от НАТО се стремят да възприемат стандартите на Украйна, особено в областта на военните дронове. Украйна постигна огромен напредък и в други авангардни отбранителни технологии, като електронна война, роботизирани системи и киберсигурност.

Събитието Defense Tech Valley, проведено в Лвов, привлече най-малко 5000 участници от над 50 държави, а западни компании се съгласиха да инвестират над 100 милиона долара в нови отбранителни технологии. Украйна се превърна в най-важната бариера между експанзионистка Русия и неподготвена Европа.

Докато САЩ се стремят да намалят ролята си в гарантирането на европейската сигурност, украинската армия се превърна в най-голямата бариера между експанзионистка Русия и неподготвена Европа. Тази кошмарна метаморфоза за кремълския лидер не би била възможна без тласъка, даден от империалистическата агресия на Русия, според анализ на Атлантическия съвет.

Когато Путин за първи път нахлу в Украйна през 2014 г., Киев разполагаше само с няколко хиляди боеспособни войници. Опитите на Русия да навлезе по-дълбоко в Украйна след незаконното анексиране на Крим накараха хиляди доброволци да се присъединят към украинската армия в опит да спрат настъплението на руските сили. На сутринта на пълномащабното нахлуване през февруари 2022 г. Путин заяви, че „демилитаризацията“ на Украйна е една от основните му военни цели. Повече от три години след този момент стана ясно, че планът на Путин е имал катастрофални последици за Русия, която сега е изправена пред внушителна военна машина, бързо поела ключова роля в сигурността на Европа.

Подкрепете Украйна днес или се изправете срещу Русия утре

В много европейски столици официални лица признават, че украинската армия е станала незаменима за отбраната на континента и ще остане такава, поне в обозримо бъдеще. За европейските лидери изборът е прост: да подкрепят Украйна днес или да се изправят срещу Русия утре.

Украинската армия най-вероятно ще излезе от този конфликт по-силна от всякога и способна да защити мястото на Украйна в общността на европейските нации. Путин се надяваше, че може да разоръжи и обезглави украинската държава, но неговата собствена катастрофална военна кампания неволно създаде много силната и яростно независима Украйна, от която лидерът на Кремъл се страхуваше най-много.